El comentario machista de Ruggeri a Morena Beltrán

Oscar Ruggeri quedó en el centro de la escena este viernes luego de un comentario machista hacia la periodista Morena Beltrán, cuando discutían sobre si una mujer debe pagar o no los gastos en una pareja. La cronista intentó explicar que los tiempos cambiaron con respecto a la situación, pero el campeón del mundo con la Selección Argentina siguió empecinado en su postura.

En medio del pase entre los programas F12 y F90 de ESPN se vivió un intercambio de opiniones que dejó al descubierto el pensamiento de varios protagonistas. Durante un clima cálido, mientras charlaban sobre ir a cenar fuera de sus hogares, Beltrán reconoció que divide los gastos con su pareja, el futbolista Tomás Mantia de All Boys.

Tras el comentario de la cronista, Mariano Closs, conductor de F12, remarcó cómo actúan con sus amigos cuando van a comer a un restaurant: "A nosotros nos pasa en el club que hay un grupo que toma mucho vino, y la dividida viene igual”. En ese momento, Sebastián Vignolo irrumpió en la conversación y resaltó que "el pago “a la romana no va más, cada uno tiene que garpar su cuenta. Como hacía en Qatar, venía uno y yo decía 'separate'”. A lo que Beltrán agregó: “Sí, claro, pagás la cuenta por separado. Algunos pagan en efectivo, otros con tarjeta. La cuenta que se divide del total, no lo que consumió cada uno”.

Sin embargo, Ruggeri estuvo en desacuerdo con los periodistas y manifestó un comentario machista: "No, si hay una mujer, no puede pagar. Nosotros estamos en la antigua”. Si bien Closs le advirtió que su frase le podría traer problemas, el exjugador de Boca y River fue más allá con su pensamiento: "No vengan con eso de que dividimos. El hombre paga, monstruo. Si el hombre va a comer con la mujer, el hombre paga”. Vignolo, atento a la situación, tildó a su compañero de "antiguo", pero Ruggeri se mostró contento por el adjetivo y le respondió: "Me encanta ser antiguo".

El panelista de F90 continuó dando ejemplos particulares y señaló cómo actúa con su esposa: “Yo voy a comer con Nancy, ¿y qué, vamos a dividir?”. Beltrán, paciente con lo que estaba escuchando, manifestó: "Un día pagás vos, la siguiente pago yo”. Pero Ruggeri volvió a ir por más y resaltó, con su característica energía: "¿Pero cómo vas a pagar? ¡Es imposible!”.

Beltrán, de 24 años, volvió a aclarar que un día puede pagar ella y en otra oportunidad puede hacerlo su pareja, algo que no le gustó a Ruggeri. "Pero, ¿cómo voy a quedarme así y te voy a ver a vos agarrando billetes?”, se exaltó el exdefensor central. En ese momento, Carlos Navarro Montoya, que hasta ese momento no había aportado demasiado, dijo que "si le hace pagar a Morena, no es central”, en relación al puesto en que juega Mantia. Para finalizar la charla, Beltrán, con una sonrisa en su rostro para que no pasara a mayores, concluyó: "¡Qué tenía que ver! Dependía del puesto si pagaba o no...”.