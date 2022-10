El consejo de Nicolás Cabré a quien sería su novia, acusada de estafa

Nicolás Cabré estaría en pareja con la abogada e influencer Anto Natale. Si bien hasta el momento el actor no se manifestó públicamente al respecto, la joven dio un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece) y habló sobre el vínculo que los une. Además, se refirió a las acusaciones de estafa en su contra y reveló qué le dijo Cabré al respecto.

Respecto a la relación que mantiene con Nicolás Cabré, Anto prefirió no ponerle rótulos y aclaró: "La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos. Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor. Es muy lindo".

"No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él…. Lo adoro mucho, lo quiero mucho. La mejor con él, es un divino total. No estoy enamorada, no, nada que ver. Estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso", agregó.

Qué le dijo Nicolás Cabré a Anto Natale por las denuncias en su contra

Luego de que Estefi Berardi diera a conocer en Mañanísima (Ciudad Magazine) la identidad de Anto Natale, aparecieron denuncias públicas en su contra, por supuestas estafas a clientes que adquirieron productos de su emprendimiento.

Tras el revuelo, la abogada aclaró que es todo una mentira y reveló el consejo que le dio Nicolás Cabré al respecto: "Nico me dice que no salga a aclarar nada, 'no tenés nada que aclarar', me dijo. ‘Vos sos todo lo que está bien para mí, no les hagas caso’, me dice".

Yo siento que fue un bullying y acoso a mi persona, por una persona específica que ya estamos, ya la tenemos localizada por suerte. Fue un hostigamiento, yo estaba embarazada cuando pasó todo esto, de mi hija Ámbar, que es un bebé divino, el amor de mi vida", explicó.

Y añadió: "Esto fue hace 3 años ya, son denuncias falsas, nunca en mi vida me llegó una carta documento. Eso no es una denuncia, yo soy abogada, yo te lo digo. La realidad es que hay una persona específicamente que no la puedo nombrar porque mis abogados me dijeron ‘no la nombres’, empezó a armar un tipo de acoso hacia mi persona…".