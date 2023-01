El drama de Cinthia Fernández en la embajada de EE.UU.

Este fin de semana, Cinthia Fernández relató el drama que vivió en la embajada de Estados Unidos. En sus redes sociales, la panelista contó la situación que la llevó a tener problemas con su salud.

“Chicos, me acosté un cachito, estoy descompuesta de los nervios que pasé. No saben lo que fue la sacada de visa, fue tremendo porque voy y yo ya sabía que iba a tener problemas por el tema de mi profesión”, comenzó.

Fiel a su estilo, Cinthia Fernández dijo. “Casi me bochan”, resumió. “Me preguntan ‘¿en dónde estás trabajando?’. En Nosotros a la mañana y lo googlean. Claro, yo no debo estar en el elenco registrada de ahora. Yo fui recomendada por la gestora y la gestora me dijo 'sé tajante con las respuestas' Así, lo justo y necesario y yo hice eso”, agregó.

“Me dice ‘no te encuentro en Google’. Y yo me empiezo a reír porque no hay persona que esté más en Google constantemente que yo. Y me salió del alma la risa”, sentenció Cinthia Fernández. “Claro, ¿cómo le explico a este chico que soy un quilombo andando? Y me salió del alma y le digo ‘es imposible’. Él habrá googleado Nosotros a la Mañana y yo no estoy en el elenco porque tiene 7 temporadas el programa y yo soy nueva y no figuraba ahí”, explicó.

Con el afán de resolver la situación, Cinthia Fernández contó: “Hasta que me avivo en que estaba googleando claramente el programa. Entonces le digo ‘pará, empecé hace poco, terminé en diciembre en el mismo canal en Momento D. Y ahí cuando me googleo dice ‘ahhh, está bien’”.

Tras todo eso, cerró: “En un momento dije ‘me doy media vuelta y le pregunto a la gente si me conocen’. Porque que me digan 'no te encuentro en Google fue una anécdota muy divertida. Por suerte gente, me dieron la visa”.

Es de público conocimiento que, de las tres hijas que Cinthia Fernández tiene con Matías Defederico, las que más tiempo comparten con su papá, son las mellizas: Charis y Bella. Esto llama la atención de los seguidores que aprovecharon para preguntarle a la artista el motivo.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Cinthia Fernández: "¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla ni llevarla a su casa". Sin nada que esconder, la bailarina respondió: "Él miente siempre, no importa cuándo leas esto".

"La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo, me hizo videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano", detalló la mamá de Francesca sobre el conflicto por el que la menor de sus hijas no quiere quedarse con Defederico.

Luego de agregar que apenas ocurrió eso fue con la policía a buscar a la pequeña a la casa del exfutbolista, Cinthia sentenció: "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él". De esa forma, la artista dejó en evidencia que respeta los tiempos de su hija.