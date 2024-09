El duro testimonio de una jubilada que no llega a fin de mes

“Con 73 años tengo que seguir trabajando; no me queda otra porque no llegó ni a la mitad del mes”, comentó una de las últimas inscriptas en esta ciudad para no perder los beneficios del subsidio a los servicios.

Se trata del testimonio de una mujer que se produjo en el último día de inscripción al subsidio por la energía que tuvo lugar en el Centro de Interpretación Pública (CIP) y que refleja la crítica situación económica que atraviesan los jubilados en Argentina.

La mujer, entrevistada por AZM Tv, afirmó: “Me vine caminando, de mi casa en el Ceferino hasta acá porque en realidad no tengo para la SUBE. Ahora me tengo que ir de vuelta, otra vez; después me tengo que ir a trabajar. Mal, mal”.

“Soy pensionada, ganó lo mínimo; lo que cobro no me alcanza; tengo que trabajar sí o sí. Con 73 años tengo que seguir trabajando; no me queda otra porque no llegó ni a la mitad del mes. Aparte, tengo que pagar gas, luz y servicio de cable. Ahí se me va todo lo que cobro. Me quedó para comprar algunas cosas y listo”, contó.

“Yo no tendría que estar trabajando, pero no me queda otra”, dijo resignada sobre lo que les toca vivir y sufrir a muchos adultos mayores en estos tiempos de ajuste y licuadora donde la motosierra se ensaña con los más indefensos.