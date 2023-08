El ex NFL Michael Oher dijo que "Un sueño posible" es una mentira

El exjugador de la NFL Michael Oher, cuya historia fue retratada en la película que le dio un Oscar a Sandra Bullock, The Blind Side, presentó una petición en un tribunal de Tennessee para poner fin a la tutela de Sean y Leigh Anne Tuohy sobre él.

Oher afirma que los Tuohy le dijeron que iban a adoptarlo, pero en lugar de eso presentaron una tutela que lo privó de millones de dólares.

En las 14 páginas de la petición, Oher alegó que Sean y Leigh Anne Tuoh nunca lo adoptaron. Según la misma, tres meses después de que Michael superara la mayoría de edad, la pareja lo engañó para que firmara un documento que los convertía en sus tutores, lo que les otorgaba autoridad legal para hacer negocios en su nombre.

Además, en la demanda, Oher indicó que los Tuohy utilizaron la tutoría para obtener millones de dólares en regalías de la película, que recaudó más de u$s300 millones, de los cuales Michael no recibió nada.

La petición dice: "Desde al menos agosto de 2004, los tutores han permitido que Michael, en concreto, y el público, en general, crean que adoptaron a Michael y han utilizado esa falsedad para obtener ventajas económicas para sí mismos y para las fundaciones de las que son propietarios o que controlan. Todo el dinero obtenido de esta manera debe, en conciencia y equidad, ser restituido y pagado a Michael Oher".

¿UN SUEÑO POSIBLE?

The Blind Side, o Un sueño posible en Hispanoamérica, es una película dramática basada en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game de Michael Lewis. La misma estaba inspirada en la vida de Michael Oher.

Por la producción, Sandra Bullock recibió un Oscar como Mejor actriz. Dirigida y escrita por John Lee Hancock, quien afirmó que el núcleo central de la película era la relación que tienen Leigh Anne Tuohy y Michael Oher y cómo evoluciona la familia a lo largo de la película, pero también quería dar respuesta a quién era Michael Oher y qué estrellas se han alineado para que un chico de los suburbios de Memphis lleguara a brillar tanto. Durante toda la cinta hay numerosas fotos, diálogos, referencias o cameos de la verdadera familia Tuohy.