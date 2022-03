El exorcismo de Dios

El padre Peter Williams, un sacerdote norteamericano viviendo en México, decide desafiar las ordenes de la cima y realiza un exorcismo de una mujer con evidencias de posesión satánica. Pero el demonio que ocupa a la mujer conoce muy bien al clérigo y logra seducirlo, utilizando el cuerpo de la joven, provocando una tragedia. Dieciocho años después, una serie de niños empiezan a morir y sus pobladores no dudan en buscar a Williams, convencidos que se trata de la obra del demonio. A pesar de que el sacerdote es visto como un santo entre la población, lo sucedido con la mujer, años atrás, es algo que lo ha perseguido y que, con los sucesos en contra de los niños pequeños, parece haberlo alcanzado. Seguro de que los horrores han sido provocados por sus errores, el padre emprende una batalla épica entre el bien y el mal, sabedor que tiene pocas esperanzas para una redención.

Cuando tenía diez años, el venezolano Alejandro Hidalgo descubrió el film “El Exorcista”, de William Friedkin. A partir de entonces, él transitaría por un camino de pesadillas y creciente fascinación hasta convertirse en un auténtico devoto del género de terror. Pero no sólo como espectador. Tras haber filmado “La Casa del Fin de los Tiempos”, Hidalgo es actualmente un laureado cineasta que, para su segundo largometraje, optó por incursionar en el mundo de las posesiones demoniacas. Y si bien ha partido de una historia original, ambientada en un pueblo ficticio de México, no teme subrayar su inspiración en aquella emblemática cinta de 1973.

De entre varios guiños a “El Exorcista”, destaca una reconstrucción de la que es, sin duda, su imagen más icónica: el sacerdote desde la calle, parado frente a la casa de la chica poseída y golpeado por un fantasmagórico haz de luz que proviene de la ventana. Claro que en casi medio siglo, ese momento cumbre ha sido reproducido hasta el cansancio; en muchos casos, con fines paródicos. Pero esa nunca fue la intención de Hidalgo, quien más bien pretendía rendir homenaje a aquella piedra angular del cine de exorcismos. Y para su fortuna, el público de “El Exorcismo de Dios” lo ha entendido.

“Cuando la presentamos en el Festival de Sitges y en el Fantastic Fest, los fans cuando veían esa toma, aplaudían fuerte”, comenta. “Y además de todo un espectáculo visual de mucho horror, mucho entretenimiento y de un valor de producción alto, el objetivo es también introducirnos en un viaje interno de dilemas en el que hasta nos cueste a veces discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y también debatir cómo a veces la religión se divorcia de la espiritualida”. En la película parecen entes malignos que emulan, de forma monstruosa, tanto a Cristo como a la Virgen. “Es muy importante definir que realmente ese no es Jesús ni tampoco es la Virgen”, aclara Hidalgo. “Son imágenes diabólicas que utilizaría el demonio para aterrar a un sacerdote. Inclusive cuando yo lo estaba escribiendo el guión me generó tanto dilema que lo hablé con varios sacerdotes y me dijeron que no es Jesús, no es la Virgen, es el demonio. Y el demonio va a atacar manipulándote con tus peores miedos”.

Género: Terror

Origen: Venezuela, EE.UU., México

Título original: The Exorcism of God

Año: 2021 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 38 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Alejandro Hidalgo Guión: Santiago Fernandez Calvete, Alejandro Hidalgo

Producción: Antonio Adl, Joel Seidl Música: Elik Alvarez, Yoncarlos Medina

Fotografía: Gerard Uzcátegui Montaje: Dester Linares, Rodrigo Ríos

Reparto:

Will Beinbrink (Padre Peter Williams), María Gabriela de Faría (Esperanza), Joseph Marcell (Padre Michael Lewis), Irán Castillo (Magaly), Evelia Di Gennaro (Hermana Camila), Hector Kotsifakis (Dr. Nelson), Juan Ignacio Aranda (Obispo Balducci), Raquel Rojas (Silvia), Alfredo Herrera (Jesucristo poseído), Eloísa Mataren (Virgen Poseída)