El filoso cruce entre Pilar Smith y Pía Slapka: "El que calla, otorga"

A comienzos de este año, se comenzó a difundir un rumor de romance entre Pía Slapka y Benjamín Vicuña. Es por esto que, Pilar Smith aprovechó para enfrentar a su colega en pleno programa de La tarde del nueve (Canal Nueve).

Pilar fue invitada por Tomás Dente al programa. El conductor fue quien tomó la palabra y quiso saber detalles sobre lo que sucede entre un posible romance de Pía Slapka con Claudio Rígoli. Smith no tuvo problemas en hablarlo, y no tardó en apuntar hacia Pía, quienes tuvieron un cruce bastante tenso mediante algunas indirectas.

"Quiero hacer una denuncia pública porque ustedes saben que yo no me callo nada. Cada vez tengo menos filtro. ¿Por qué la señora Pía Slapka no responde los mensajes de WhatsApp? Me clava el visto y no me contesta", comenzó diciendo la conductora de Gossip (Net TV).

Luego, Pilar Smith continuó: "Me molesta, porque vos podés responder ‘no hablo de esto’. Me molesta, no se hace esto. Yo les escribo a todas las grandes celebridades del espectáculo y te contestan, pero que te claven el visto no da".

Sin embargo, Slapka la chicaneó y la invitó a retirarse, haciendo referencia a que recién había entrado al estudio y ya la había puesto entre las cuerdas. Sin embargo, Smith volvió a acotar: "Fueron dos mensajes. Le pregunté por Vicuña en su momento y después por Rígoli. Nada".

"‘No quiero tirar fruta’ ¿Ves? Tenemos que llamar para verificar la información", agregó, dando a entender que los periodistas deben chequear lo que quieren comunicar.

Finalmente, Pía Slapka intentó defenderse y explicar el motivo por el cual no le respondió. A todo esto, dijo: "Así como Pili no tiene filtros, yo también tengo la libertad de responder o no responder".

Pilar Smith, de una manera muy picante, concluyó: "Pero después, que los famosos no digan que están hartos de que se digan disparates porque si responden se apaga todo. El silencio hace que se agrande el tema. El que calla otorga".