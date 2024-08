El león Nicolás Keenan dio detalles de su historia de amor con el político neerlandés

La historia de amor tomó trascendencia tras la confirmación de la convocatoria de uno de los integrantes del seleccionado masculino de hockey sobre césped argentino para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nicolás Keenan, integrante de Los Leones, está en pareja con un político neerlandés que lo acompañó a Francia para alentarlo durante el campeonato que tiene al conjunto albiceleste clasificado a los cuartos de final. Y ahora contó detalles inéditos de su amorío.

“Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Está bueno visibilizar que también hay deportistas del colectivo (LGTB+) adentro del comité argentino”, comentó en la TV Pública Keenan, que se prepara con sus compañeros para afrontar los cuartos ante Alemania (el duelo se llevará a cabo mañana a partir de las 15 hora argentina).

Más tarde, el argentino reveló cómo conoció a Rob Jetten: “Él es un político conocido en Holanda, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es con el nuevo gobierno, pero es el líder de su partido político. Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un like, le devolví un like, reacción, reacción... Así que, amor moderno”. Y añadió: “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío holandés quién carajo era. Y me dijo que era un político holandés, así que empezamos a hablar y a conocerlo un poquito más”.

Keenan nació el 6 de octubre de 1995, mide 1,84 y se inició en el hockey cuando tenía apenas 4 años. Este delantero de Los Leones compitió en diversos torneos internacionales entre los que cosechó 82 presencias (convirtió 20 goles) y se colgó dos medallas de oro: Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esta es su segunda cita olímpica, ya que formó parte del seleccionado que obtuvo el séptimo lugar en Tokio 2020.

Nico pasó casi toda su adolescencia en Europa: primero se formó en el Club Egara de Cataluña, mientras que luego del Mundial Juvenil de India en 2016, fue fichado por el HC Klein Zwitserland de La Haya (Países Bajos), un país y ciudad muy vinculado al hockey sobre césped y donde conocería a su actual pareja.

Jetten es un político neerlandés nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, Países Bajos. Es miembro del partido político liberal progresista Demócratas 66 (D66). Se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y, desde 2021, ha servido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro Mark Rutte. Antes de su carrera en política nacional, trabajó en la empresa de transporte ferroviario ProRail.

El jugador de Los Leones le envió un mensaje a la gente: “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que que nadie nunca les diga que por ser quienes son, amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Yo estoy acá. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos”.

Esta no es la primera vez que Keenan se expresa públicamente sobre su orientación sexual, ya que en una profunda entrevista brindada al medio neerlandés Trouw, contó cómo sobrellevó su inclinación amorosa: “Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”.

Rob es aficionado al deporte y apasionado por el fútbol. En su país suele concurrir al estadio De Kuip para hinchar por el Feyenoord, el club de sus amores. En el Mundial de Qatar 2022 que enfrentó a Países Bajos y Argentina en cuartos de final no hizo referencias al cruce, pero sí se puso una camiseta de Marruecos para hacer fuerza por sus “primos” en las semifinales contra Francia que culminaron con la eliminación de los africanos. No solo compartió la última Navidad con Nicolás, sino que también visitó Argentina con él y disfrutaron de su tiempo libre en la Patagonia.

“Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi , pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”, reveló el argentino en Trouw.

Lo concreto es que el neerlandés alentará al argentino para el choque por los cuartos de final ante Alemania. Si Los Leones pasan de ronda, se medirán en semifinales contra el vencedor de la llave que enfrentará también mañana a India y Gran Bretaña (el próximo martes). Un hipotético cruce con Países Bajos solamente podrá darse en una final (o partido por el tercer puesto). Ahí Rob tendrá el corazón partido.

