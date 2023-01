El marido de Delfina la engañó con la madrina del hijo 

El hombre habría aprovechado el ingreso de la modelo al reality El Hotel de los Famosos para realizar un viaje a Cancún con su amante Carolina.

Fernando había declarado el lunes que Delfina le fue infiel durante el programa porque seguían en pareja, algo que enseguida desmintió Gerez Bosco.

Nancy Duré confirmó en Intrusos que la modelo “ya estaba separada al entrar a El Hotel. Hacía mucho tiempo que no tenían intimidad, no habían hecho esto público porque él no quería. Si no estuviera separada no hubiese entrado a El Hotel”.

“Apenas ella entró su todavía marido, porque no se divorciaron, se fue de viaje a Cancún con su compañera de trabajo, amiga y madrina de su hijo, que se llama Carolina”, tiró el bombazo la panelista.

Nancy explicó que del engaño de Fernando a Delfina “hay imágenes. Ya en el grupo de amigos de los dos veían que había demasiada cercanía, no te podés encontrar de casualidad en Cancún con alguien. Lo tenés que planificar”.

"La madre de Delfina empezó a ver estas historias, a hacer capturas donde se los veía en la playa bailando lento, en la noche y hace capturas. Y en las visitas al hotel se lo dio a entender”, explicó Duré.

La panelista insistió en que “aportó estos datos porque parecía que Delfina era la mala de la película. La historia es completamente diferente”.

“Delfina dijo que ella quería cortar la relación porque el marido era pesado, un intenso y que le había sido infiel. Eso van a mostrar”, cerró Guido Zaffora.