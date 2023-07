El marido de Pampita molesto por las palabras de Vicuña

Después de consagrarse como Mejor Actor Protagonista de Ficción de la temporada 2022 de la televisión argentina en los Martín Fierro por el papel que interpretó en la serie El Primero de Nosotros (Telefe), Benjamín Vicuña subió a agradecer el premio y sorprendió con su discurso.

Es que el actor chileno dijo una frase que fue rápidamente fue interpretada como un mensaje para Carolina Pampita Ardohain, su exmujer y con quien tuvo a sus hijos Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó Vicuña y se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la conductora de El Hotel de los Famosos (El Trece).

Al día siguiente, él aclaró que su agradecimiento tenía que ver con “el lugar que me han dado en Argentina” mientras que ella terminó de despejar las dudas al dedicarle un romántico posteo a su actual marido, Roberto García Moritán. En este panorama, solo faltaba la palabra del político, quien dialogó con LAM (América).

“Estaba ganando un premio muy importante Benjamín, entonces estábamos muy contentos y atentos. Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero: yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia. Soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”, comenzó diciendo el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el partido Republicanos Unidos.

“Creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y al no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión. Pero la verdad que estando desde adentro, somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, nos apoyamos”, agregó Moritán.

“Me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado: yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es. Estaba Bauti ahí, que estaba tan contento... La sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre y el padre, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia”, dijo después, refiriéndose al hijo de Vicuña y Pampita.

“Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro. Fue muy importante la historia de ellos, tuvieron muchas cosas y van a estar unidos por algo de lo que yo voy a tener que ser un compañero por el resto de su vida. No vine acá a suplantar a nadie, vine acá a ser el marido de Carolina. Ser un compañero y un buen ejemplo para los hijos de Benjamín y Caro. Y el mejor padre posible para mis hijos”, subrayó después.

Por otra parte, Moritán contó que Vicuña se comunicó con él luego de que se generara toda esta especulación. “Me mandó un mensaje y cuando empezó a hablarme del tema, le dije: ‘Ya sé, no pasa nada’. Por supuesto que hubiera preferido que no pase. Es verdad, en ese momento la sensación fue rara. Pero esto es así. Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche. Y lo importante es que los chicos entiendan que más allá de lo que pase en el día a día, hay una familia que los cuida y que siempre va a estar para ellos”, insistió en su punto el político.

Por otra parte, Moritán consideró que su mujer es “espectacular” y dijo que el video que publicó ella para despejar nubarrones tras el discurso de Vicuña le generó “una alegría enorme”. Sin embargo, asegura que le restó importancia al tema. “El amor que nos tenemos con Carolina trasciende cualquier crítica y no creo que nadie ni nada se va a poder meter en el medio. Con lo cual, no pasa nada; entiendo que fue un mal entendido, que si Benjamín pudiera volver atrás lo diría de otra manera. Esto solo fue una anécdota más, entre las muchísimas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, que va a ser larga; a veces difícil, pero llena de alegrías y por mucho tiempo”, dijo.

“Caro no lo entendió de la manera en que lo entendió la prensa. Recién al día siguiente lo hablamos y le dije: ‘Amor, acá hay algo que no me está cerrando, me parece que la gente no lo está entendiendo bien’. Y ella me dijo: ‘No te preocupes, no pasa nada’. Y como me transmitió tanta tranquilidad, yo seguí en lo mío. Estoy focalizado en la campaña para competir en la ciudad”, cerró el político que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio contra Jorge Macri y Martín Lousteau.

