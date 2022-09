El miércoles se sabrá el veredicto por el robo agravado al Lucania

Con la declaración de dos testigos y de uno de los imputados se concluyó con la incorporación de la prueba testimonial. Seguidamente pudo escucharse los alegatos finales de las partes, donde el fiscal solicitó la absolución del imputado Almirón y la declaración de responsabilidad penal de Marcos Cerón. Por su parte la defensora de Cerón requirió la absolución de su pupilo. Finalmente, la jueza integrante del tribunal resolvió absolver a Almirón y el próximo martes 21 de septiembre a las 12.00 hs. dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

El tribunal unipersonal de debate estuvo integrado por Mónica García, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Cerón fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública y la de Almirón por José Palacios, abogado particular del mismo.

En su alegato final el fiscal refirió que si bien se ha producido prueba respecto de Almirón, la misma es insuficiente para acreditar su participación en el hecho. El ilícito se acreditó con las cámaras que los atacantes eran cuatro personas. El que se ve en el video era Cerón. Personal policial toma conocimiento que en el momento del hecho había una banda foránea en la zona. Luego el juez ordena un allanamiento y secuestro de elementos. De las muestras de ADN en los elementos, las mismas se corresponden con Cerón. Existen indicios de presencia física de Cerón en el hecho, está plenamente acreditada, aseguró el fiscal. Solicitando se declare la responsabilidad penal de Cerón en base a la calificación de “robo doblemente agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por ser cometido en poblado y en banda”.

Seguidamente el defensor de Almirón agradeció la honestidad y objetividad del fiscal respecto de su defendido solicitando también su absolución.

A continuación, la defensora de Cerón expresó que disiente con el fiscal ya que “no se ha acreditado la participación de mi asistido en el robo. No se ha demostrado su participación, más allá de toda duda razonable”. Agregando que su reconocimiento fue sesgado, estaba seguro que era Cerón por la forma de caminar, sostuvo el testigo. Respecto del pasamontañas no se acreditó que haya aparecido en la casa de Almirón el día 11. En cuanto a la pericia “escopométrica tampoco acredita que sea Cerón ya que la postura corporal no es la misma”. Solicitando por todo ello su absolución total y definitiva del caso.