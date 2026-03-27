Municipio y vecinos trabajan en corredores seguros para reforzar la seguridad en Abel Amaya

El Municipio avanzó junto a vecinos, autoridades policiales y referentes educativos del barrio Abel Amaya en un esquema de corredores seguros, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la iluminación en zonas críticas.

El 10 de abril, habrá un próximo encuentro para definir los recorridos y las medidas complementarias para garantizar mayor tranquilidad en los horarios de más circulación.

Este jueves por la tarde en instalaciones de la Asociación Vecinal del barrio Abel Amaya, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, mantuvo un encuentro con vecinos para avanzar en la implementación de corredores seguros en el sector. La iniciativa está orientada a brindar mayor tranquilidad a la comunidad, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar y laboral._

La reunión fue impulsada por el presidente vecinal, Roberto García, y contó con la participación de directoras de establecimientos educativos, quienes expusieron distintas situaciones que han afectado a alumnos y vecinas del sector. Entre los principales planteos, se destacó la necesidad de establecer recorridos seguros, ante hechos recientes y la preocupación por sectores con escasa iluminación.

En el encuentro en el que participó también, el segundo jefe de la Unidad Regional, así como autoridades de la Comisaría Quinta y de Policía Comunitaria, se analizaron alternativas de intervención y se acordó avanzar en un esquema conjunto de trabajo.

En ese contexto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, adelantó en primera instancia que “se realizará una nueva reunión el próximo 10 de abril, en la que los vecinos presentarán propuestas concretas sobre recorridos, senderos y puntos de encuentro para estudiantes. Asimismo, se gestionará la colocación de luminarias en arterias identificadas como críticas, entre ellas que se encuentra la avenida Constituyentes, donde circula un importante número de personas”.

“El objetivo es implementar, junto con la Policía de la Provincia, estos corredores seguros que procuran brindar tranquilidad a la vecindad”, expresó el funcionario y añadió que “este tipo de dispositivos ya se encuentran en funcionamiento en otros sectores de la ciudad, como Stella Maris y barrio San Martín y Km8; mientras que en el caso de Abel Amaya se buscará reforzar la estrategia”.

Gómez expresó además que “se convocará a la SCPL para atender de manera directa los reclamos vinculados al alumbrado público, y se va disponer una camioneta municipal que, en coordinación con móviles policiales, colaborará en la implementación de los recorridos definidos”.