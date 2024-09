La Reina de Países Bajos asegura no haber visto la serie protagonizada por Delfina Chaves pero trascendieron detalles sobre esto.

El motivo por el que Máxima Zorreguieta no quiere ver la serie inspirada en su vida

A pocas semanas del estreno de “Máxima”, la serie basada en la vida de Máxima Zorreguieta, se supo que la Reina de Países Bajos no sólo no vio la producción, sino que tampoco tiene intención de hacerlo en el futuro. Si bien ya fue estrenada en su país, ella optó por no ver ni un episodio.

Si bien Máxima optó por mirarla, aseguran que le consultó a más de un amigo y amiga si la había visto para pedirle su opinión al respecto. Y es que, al parecer, a la esposa de Guillermo Alejandro le da vergüenza, pero está muy entusiasmada e intrigada con la mirada de los espectadores.

“Máxima”, la serie protagonizada por Delfina Chaves, cuenta cómo fue el camino hasta llegar a convertirse en la Reina de Países Bajos. Mediante flashbacks de su infancia -donde conocemos la historia de Jorge, su padre-y de un presente histórico, se va revelando la historia de la primera monarca argentina y su historia de amor con el príncipe neerlandés.

La serie, que está inspirada en hechos reales mezclados con dramatizaciones y ficción, está basada en “Máxima Zorreguieta. Madre Patria”, el libro de la periodista neerlandesa Marcia Luyten. Si bien la autora aclaró que no es una biografía oficial, sí pudo contar con el testimonio de 132 fuentes cercanas a Máxima, entre los que había amigos, familiares y colegas