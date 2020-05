El mundialista chubutense que no se olvida de la final de Italia 90

La selección Argentina alcanzó en el Mundial de Italia 1990 su segunda final consecutiva, tras haber logrado levantar la copa en México cuatro años antes. La final ante Alemania, un viejo conocido de la Albiceleste en citas mundialistas, quedó marcada por un flojo y sospechoso arbitraje del mexicano Edgardo Codesal, quien sancionó un penal a favor de los teutones (les dio la victoria por 1-0) y parece haber ignorado uno a favor del combinado nacional que estaba a cargo de Carlos Salvador Bilardo.

Tan polémico fue aquel partido que hasta estos días se debaten las decisiones de quién dirimió la suerte de los seleccionados en el Estadio Olímpico de Roma. Incluso, un protagonista de aquella derrota argentina, como el chubutense Gabriel Calderón, reclamó a través de Instagram y Twitter una jugada en la que se pudo haber sancionado penal a favor del seleccionado nacional.

El delantero reclamó a Codesal que Lothar Matthäus le arrastró el pie dentro del área alemana a los 78 minutos de partido, antes de la falta que sancionó a favor de los europeos y que les permitió alzar la copa en suelo italiano. "Codesal, sé honesto", exigió el argentino.

El resto, es historia conocida. Sin embargo, hace unos días, vi por primera vez este video desde un ángulo increíble donde se ve claramente lo que yo reclamé en esa jugada ¡FUE PENAL!", escribió el ahora entrenador.

Siete minutos después de esa jugada que reclama el ex delantero, Rudi Völler cayó dentro del área argentina por un supuesto contacto de Roberto Sensini y el árbitro mexicano no dudó en sancionar la pena máxima para los dirigidos por Franz Beckenbauer. El encargado de marcar el gol de la victoria fue el lateral Andreas Brehme.

"Codesal, sé honesto por favor"Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia '90 contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lothar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área. El árbitro mexicano Edgardo Codesal, por supuesto, no lo cobró. El resto, es historia conocida.Sin embargo, hace unos días, vi por primera vez este video desde un ángulo increíble donde se ve claramente lo que yo reclame en esa jugada ! FUE PENAL. El árbitro, que estaba bien ubicado, lo ignoró. Codesal, en una reciente entrevista radial con un medio argentino, volvió a negar su error. Es verdad, en la vida y en el deporte, todos nos equivocamos. De eso no hay dudas.Pero ahora que apareció este video le pido a Codesal, con todo respeto, una sola cosa. Que sea honesto y, por lo menos, que acepte que se equivocó y le quitó a la Argentina la chance de ser campeón del mundo en Italia '90 #fairplay #respect