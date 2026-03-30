Scaloni confirmó a Messi de entrada ante Zambia

El entrenador de la Selección Argentina brindó este lunes en el Predio de Ezeiza, una conferencia de prensa de cara al amistoso de este martes frente al elenco africano.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, adelantó que el capitán Lionel Messi será este martes titular, cuando la campeona del mundo se mida ante Zambia en un amistoso que se jugará desde las 20:15 en La Bombonera, y que representará la despedida de la “Albiceleste” ante su gente con miras al Mundial, que se iniciará en junio.

"Messi irá desde el inicio mañana, quería darle a Julián un poco de descanso y a Nico González también, darle posibilidad a otros chicos", expresó el DT.

Scaloni no se mostró para nada conforme con el encuentro que hicieron sus dirigidos el último viernes en la victoria de 2-1 ante Mauritania, una selección africana que se encuentra 115º en el ránking de la FIFA.

En este sentido, el entrenador santafesino de Pujato, advirtió que “la lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. La lista la tengo bastante clara”, afirmó.

Con respecto a la actuación en el partido contra Mauritania, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Además, dio detalles sobre el equipo que parará este martes: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos. Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Sobre la presencia de Leo Messi en la próxima Copa del Mundo, Scaloni manifestó: "Si decide venir al mundial, que disfrute, no me voy a cansar de decirlo, son momentos inolvidables. Lógicamente, sabemos que compite. Todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar."

Asimismo, le consultaron al DT sobre el costado humano, en el momento difícil de informarle a un jugador que no irá. "Lo hicimos y hablamos con jugadores que no fueron por lesiones, no tanto con decisiones técnicas o futbolísticas. Creemos que, cuando tengamos que dar la lista para el Mundial, la daremos, sin darle muchas explicaciones al que no va porque no lo va a entender. Sí ayudaremos con contención al que no haya podido pelear por un lugar por una lesión", explicó.

"Hay corazón, sí, pero somos inflexibles a la hora de pensar que la prioridad es el bien de Argentina. Entonces el corazón queda de lado cuando se piensa en el equipo. Sabemos muy bien lo que representa quedarse afuera de un Mundial, como entrar, pero siempre pensando en lo que consideramos que es mejor para el equipo", admitió.

Por último, habló acerca de su posible renovación: “Este lugar es posiblemente el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos para mí no son importantes, tengo la cabeza en otro lado”.