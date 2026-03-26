El DT de la Selección Argentina, actual campeona del mundo, habló en la previa del partido amistoso que jugará este viernes en la Bombonera ante Mauritania.

Scaloni: "haré todo lo posible para que Messi esté en el Mundial"

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dialogó este jueves con los medios de comunicación presentes en el Predio Lionel Messi -de Ezeiza- de cara a los partidos ante Mauritania -este viernes- y frente a Zambia el martes. El primer amistoso se desarrollará este viernes en la Bombonera a las 20:15.

Mientras prepara el equipo para el Mundial que se jugará a partir de junio, en Estados Unidos, Canadá y México, habló sobre la chance de contar con Lionel Messi, el crack del Inter Miami y capitán del equipo “albiceleste”.

“Haré todo lo posible para que Messi esté en el Mundial. Para el bien del fútbol tendría que estar. Dependerá de su estado de ánimo, el estado físico, depende todo. Todo el mundo lo quiere ver. Luego veré si está para jugar todo el partido o no. Depende de él. No tenemos ningún apuro por eso. Lo que decida será lo mejor para él y el equipo”, expresó.

Messi, máximo goleador histórico del seleccionado argentino, no confirmó su presencia en el Mundial aún. De todas maneras, fue convocado para la fecha FIFA, a poco del debut ante Argelia, el 16 de junio, por el grupo J.

“Ojalá que sea yo el que lo dirija en su último Mundial”, agregó el seleccionador campeón del mundo.

Por otra parte, Scaloni explicó que la imposibilidad de acordar la disputa de la Finalissima obligó a modificar los planes: “Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”.

Sobre la lista, el DT dijo que la estructura principal ya está definida, aunque continúa el seguimiento de nuevos futbolistas: “En principio la base está, pero seguiremos viendo jugadores. Todo dependerá de cómo estén y que lleguen lo más cercano a su potencial”.

En ese sentido, remarcó que la planificación excede la fecha FIFA y apunta a consolidar procesos de trabajo: “Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera”.

También anticipó que buscará variantes dentro del plantel: “Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”.

Además, Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi: “Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá”.

En relación al futuro, evitó promesas de cara al Mundial y destacó la dificultad del torneo: “Pensar en repetir es difícil. Argentina ganó merecidamente el último, pero muchas veces no gana el que lo merece. El Mundial es terriblemente complicado y los rivales nos jugarán diferente”.

A su vez, Scaloni subrayó la paridad: “No menos de diez selecciones pueden ganarlo”.

Por último, explicó que cada ciclo de entrenamientos busca reforzar la identidad de juego y dejó una definición personal: “Soy un hincha puesto en el banco. Disfruto viendo a nuestros jugadores”.