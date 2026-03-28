Argentina jugó un amistoso ante la Sub 20

El ensayo de fútbol, dividido en dos tiempos de 40 minutos, terminó 1-0 con gol de José Manuel López. En la Sub 20 jugó el comodorense Ian Subiabre.

Los jugadores de la Selección Argentina llevaron a cabo este sábado un ensayo de fútbol, en dos tiempos de 40 minutos, ante los Sub 20 de Diego Placente, entre los que se encontraba el delantero comodorense de River Plate, el juvenil Ian Subiabre.

El entreno futbolístico se realizó en el complejo 1 de Juveniles en Ezeiza y finalizó 1 a 0 en favor del conjunto que dirige tácticamente Lionel Scaloni. El gol lo convirtió José Manuel López, tras una buena jugada colectiva en ofensiva.

Para el primer tiempo la Selección Mayor salió con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz . En la segunda mitad ingresaron: Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Juan Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

La Selección sub - 20 jugó con: Musso; Blanco, Ovando, Palacios (Satas ), Zampieri; Aranda, Andrada, Gallardo; Subiabre, Dávila, Cantizano.

Aquellos futbolistas que tuvieron rodaje en la primera mitad o gran parte del partido ante Mauritania tuvieron una sesión de trabajos regenerativos en el gimnasio.

Este domingo, mientras tanto, el plantel tendrá día libre, mientras que el lunes a las 11, los futbolistas fueron citados para concentrar. Realizarán luego un entrenamiento y también está previsto que el DT Lionel Scaloni brinde una conferencia de prensa, en ambos casos en horario a confirmar.

Argentina, que viene de vencer 2-1 a Mauritania, se despedirá de su gente este martes -desde las 20:15 de nuevo en La Bombonera- y en esta ocasión tendrá como rival a Zambia.