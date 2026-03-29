En el amistoso ante Mauritania, el equipo argentino ganó 2-1 pero dejó sectores visibles sin ocupar, pese al anuncio oficial de localidades agotadas.

¿Por qué no se llenó la Bombonera en el amistoso de Argentina?

La Selección Argentina volvió a jugar en el país y se impuso 2-1 ante Mauritania en un amistoso que, más allá del resultado, dejó una postal inusual: la cancha no estaba llena. A contramano de lo informado previamente por la AFA, que había comunicado entradas agotadas, hubo sectores con espacios vacíos en distintas zonas del estadio.

Las ausencias se hicieron más evidentes en los laterales de la platea media, donde se registraron varios huecos. También en los palcos y en la zona baja la ocupación fue parcial, con niveles estimados entre el 70 y el 80 por ciento. En contraste, el resto de las tribunas presentó un marco cercano al lleno. El sector preferencial —los palcos bajos— tampoco alcanzó su capacidad total.

El esquema de precios dispuesto por la AFA se ubicó en valores elevados en relación con el contexto local. Las entradas generales costaron $90.000, mientras que las plateas oscilaron entre $150.000 y $490.000. Incluso las ubicaciones intermedias se posicionaron entre $330.000 y $350.000.

El contraste con el Monumental resulta marcado: en Núñez, el equipo venía llenando sin inconvenientes en un estadio con capacidad superior a las 85 mil personas, al menos 30 mil más que la Bombonera.

Así, el campeón del mundo ofreció una imagen poco frecuente en su ciclo reciente: tribunas con claros visibles en un partido como local.