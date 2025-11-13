El Municipio promueve el servicio comunitario en el CIP

Los vecinos podrán acceder a un corte de cabello profesional gratuito, de 14 a 20, y se realizará el taller de Patchword para principiantes, de 14 a 19.

Este domingo, en instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), el Municipio a través de la Secretaría de Cultura, realizará dos propuestas gratuitas con el objetivo de reforzar el compromiso municipal con el servicio a la comunidad y la capacitación en oficios. Se trata de una jornada de corte solidario y un taller de Patchwork.

En este marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el valor social y la formación en oficios que ofrecen estas propuestas. "Estas dos actividades reflejan el compromiso de la Municipalidad de acercar tanto servicios esenciales como herramientas de formación a la comunidad”, indicó.

“La jornada de peluquería solidaria es un ejemplo de cómo la colaboración de más de 30 profesionales puede generar un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos”, destacó la funcionaria y puntualizó que “la capacitación gratuita de Patchwork, con cupos limitados y el apoyo de nuestros talleres barriales, ofrece a los adultos la posibilidad de adquirir un nuevo oficio o hobby”.

En este marco, Peralta hizo hincapié en las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Información Pública, señalando que “desde el Municipio queremos que el CIP siga siendo un centro neurálgico que genere oportunidades y bienestar para todos los comodorenses”.

CORTE SOLIDARIO Y TALLER DE PATCHWORK

La jornada de acción solidaria es posible gracias a la colaboración de más de 30 profesionales del rubro, incluyendo la Peluquería GB-Gonzalo Barrionuevo e integrantes de los talleres barriales de peluquería y barbería de la Secretaría de Cultura. El evento se complementará con stands de productos profesionales y el acompañamiento de artesanos y diseñadores en el exterior, ofreciendo un paseo para toda la familia.

Además, se desarrollará un taller gratuito de Patchwork para principiantes con cupos limitados. La capacitación está destinada a personas adultas sin conocimiento previo en la técnica, la cual se llevará a cabo este domingo de 14:00 a 19:00 horas, también en el CIP.

Las inscripciones se encuentran activas, comunicándose al WhatsApp (2974286857 - Dirección Red Comunitaria) para asegurar su lugar y teniendo en cuenta la lista de materiales requeridos: tela de algodón lisa o estampada (30 cm), aguja, hilos, dedal, tijera, alfileres, guata de 30 cm, lápiz negro, regla, clips, broches metálicos chicos, almohadón de 40x40 tropical, mecánico/lienzo.