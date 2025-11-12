Güenchenén se reunió con  referentes de petroleras

El dirigente sindical mantuvo en Pico Truncado un encuentro con representantes de las compañías petroleras que se adjudicaron las áreas que explotaba YPF.

El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privados y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenén, hizo extensiva la convocatoria al gremio de los petroleros jerárquicos con la finalidad –según un parte de prensa oficial- de “fijar una hoja de ruta común, basada en sostener y recuperar empleo, planificar nuevas exploraciones e incrementar la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge”.

El sindicalista añadió que “estamos todos de acuerdo en que hay mucho por hacer en la cuenca; los yacimientos maduros ofrecen múltiples opciones para levantar la producción de manera gradual y vamos a encararlo en conjunto, con responsabilidad y previsibilidad”.

Luego, resaltó que “si bien otros se retiran, también se abren oportunidades para el resto. Además, no compartimos con quienes dicen que acá no hay futuro porque todavía queda mucho por hacer en la cuenca del Golfo y en toda la zona norte”.

Por el sector empresarial asistieron referentes de

Patagonia Resources S.A, Clear Petroleum S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A., Brest S.A. y Quintana E&P, sumándose además CGC, quienes coincidieron en fortalecer el trabajo mancomunado entre empresas y trabajadores, para lo cual se creará una mesa técnica permanente entre SIPGER, empresas y Petroleros Jerárquicos.

Finalmente, el dirigente anfitrión del encuentro dijo que “el mensaje es claro: reactivación y acompañamiento. Vamos a cuidar el empleo, recuperar la producción y proyectar el futuro con más inversión y exploración”.