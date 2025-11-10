Dos muertos por vuelco de auto y choque de camiones

El primero de ellos fue reportado minutos después de las siete de la mañana en la Ruta Provincial Nº 43, a menos de 8 km. de la localidad de Perito Moreno en dirección a La Antiguos.

Fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Astra de color gris que era guiado por un hombre de 31 que no llevaba acompañante, siendo identificado como Jonathan Hueche, residente en Las Heras.

Por causas que se trataban de establecer, el conductor perdió el control del volante y volcó quedó a varios metros de la cinta asfáltica en posición normal, pero seriamente dañado.

El cuerpo sin vida fue hallado debajo de la parte trasera del vehículo y el equipo de emergencias médicas que acudió al lugar constató su deceso.

VUELCO35

El otro accidente luctuoso se produjo en horas de la tarde cuando chocaron frontalmente dos camiones en la Ruta Nacional Nº 3, a unos 20 kilómetros al sur de Fitz Roy.

Uno de ellos, equipado con una cisterna, pertenece a una compañía de servicios petroleros y el otro a una empresa de cargas generales.

Las primeras informaciones indican que el fallecido es un adulto mayor que residía en Caleta Olivia y conducía el camión petrolero, no trascendiendo su identidad.

El otro chofer, de unos 30 años, guiaba el camión de carga que procedía de Río Grande (Tierra del Fuego). Sufrió heridas de consideración y fue asistido por un equipo de emergencias médicas, siendo trasladado posteriormente al Hospital Zonal de Caleta Olivia.