Gremio docente fue convocado a paritaria

La entidad sindical que lidera Cesar Alegre (derecha) emitió un comunicado de prensa subrayando que “la lucha de todos los docentes va a tener resultados, siempre que nos encuentren en unidad en la calle, reclamando por el salario y defendiendo los puestos de trabajo".
El mensaje busca sostener el clima de cohesión sindical que marcó los últimos meses de conflicto.
Asimismo, adelantó los ejes que llevará a la negociación, surgidos del mandato de sus bases:
-Recomposición salarial y cláusula gatillo: exigirán actualizar los sueldos y mantener la cláusula gatillo para el ciclo 2026.
-Defensa de los puestos de trabajo: pedirán una definición política para resguardar todos los cargos que consideran en riesgo.
-Propuestas pedagógicas: plantearán la creación de nuevos cargos y la figura de parejas pedagógicas por grado, bajo la consigna "ningún niño sin la atención que se merece".
-Titularizaciones: buscan avanzar en un proceso ordenado y consensuado que no implique pérdida de cargos.
La convocatoria llega tras un prolongado período sin diálogo entre el gremio y el Ejecutivo. Para ADOSAC, la decisión oficial "confirma que luchar sirve".