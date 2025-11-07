Gremio docente fue convocado a paritaria

El gobierno de Santa Cruz convocó formalmente al principal gremio docente, ADOSAC, a una nueva Mesa de Negociación Paritaria para el martes 11 de noviembre.

La entidad sindical que lidera Cesar Alegre (derecha) emitió un comunicado de prensa subrayando que “la lucha de todos los docentes va a tener resultados, siempre que nos encuentren en unidad en la calle, reclamando por el salario y defendiendo los puestos de trabajo".

El mensaje busca sostener el clima de cohesión sindical que marcó los últimos meses de conflicto.

Asimismo, adelantó los ejes que llevará a la negociación, surgidos del mandato de sus bases:

-Recomposición salarial y cláusula gatillo: exigirán actualizar los sueldos y mantener la cláusula gatillo para el ciclo 2026.

-Defensa de los puestos de trabajo: pedirán una definición política para resguardar todos los cargos que consideran en riesgo.

-Propuestas pedagógicas: plantearán la creación de nuevos cargos y la figura de parejas pedagógicas por grado, bajo la consigna "ningún niño sin la atención que se merece".

-Titularizaciones: buscan avanzar en un proceso ordenado y consensuado que no implique pérdida de cargos.

La convocatoria llega tras un prolongado período sin diálogo entre el gremio y el Ejecutivo. Para ADOSAC, la decisión oficial "confirma que luchar sirve".