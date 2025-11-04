Incierto panorama laboral para desocupados de la UOCRA

Se trata de unos cuatrocientos obreros que prestaban servicios en yacimientos petroleros de la zona norte de Santa Cruz y con la salida de YPF comenzaron a quedar desafectados desde fines de 2024.

Este sector se encuentra encuadrado en el Convenio de Trabajo Nº 545 y durante los primeros seis meses de 2025 recibieron una ayuda financiera, luego que el gremio firmara un acuerdo con la citada operadora, asumiendo el compromiso de mantener la paz social hasta tanto se reactivara la producción hidrocarburífera con las empresa que se harían cargo de las áreas maduras.

Pero ya pasaron diez meses y en los últimos cuatro no percibieron ninguna ayuda monetaria, además de no tener ninguna respuesta a sus reclamos.

Residen en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras y cerca de un centenar de ellos se apostaron desde el lunes en el portón de acceso principal a la playa de almacenamientos de YPF ubicada en Cañadón Seco, donde instalaron una olla popular, aunque por ahora no impiden el ingreso y salida de vehículos.

La protesta ya superó a la conducción zonal de la UOCRA y advirtieron que dieron un plazo de 72 horas de las autoridades provinciales (que se cumplen mañana) para que se ocupen de dar una solución.

Caso contrario, podrían iniciar de manera efectiva un bloqueo a esa y otras instalaciones petroleras de la zona norte.

UOCRA27

Uno de los voceros de los manifestantes, Fernando Gómez, hizo saber a El Patagónico que ya enviaron una nota al gobernador Claudio Vidal para que interceda en este conflicto, pero el mandatario aun no les respondió “a pesar que el mismo había manifestado que la salida de YPF iba a hacer de manera ordenada”.

Además, dijo que se sienten marginados de proceso de recuperación de la actividad laboral en los yacimientos porque mientras el sindicato petrolero (SIPGER) comenzó a mantener reuniones con las nuevas empresas que se adjudicaron las áreas abandonadas por YPF, a la UOCRA no se la tuvo en cuenta para debatir la reinserción laboral en los yacimientos.

Gómez también aclaró que “nosotros no estamos convocando a nuevos desocupados a pesar que la comunidad toda sabe que hay mucha necesidad de trabajo en toda la provincia, sino que queremos que se respete en acuerdo que se firmó a pesar ya que quedó vencido porque era por un plazo de seis meses”.

Puso también de manifiesto que las familias de los obreros están padeciendo extremas necesidades y que muchos no pudieron llegar a Cañadón Seco desde Pico Truncado y Las Heras.