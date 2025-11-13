Danza, literatura y música para celebrar la primavera

En Rada Tilly habrá propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad este fin de semana.

Este viernes 14 de noviembre a las 20 horas, en el Centro Cultural, Rosana Bernharstu presentará su libro “Danza sobre la Tierra”, acompañada por la fotógrafa Gabriela Cammertoni. La obra es el resultado de un proceso creativo que une palabra e imagen en una experiencia poética y sensorial. A través de la danza, la naturaleza y el arte visual, las autoras proponen una mirada íntima sobre el vínculo entre el cuerpo, el paisaje y la memoria del movimiento.

“Danza sobre la Tierra es un poema en movimiento —explica Bernharstu—, una invitación a reconectar con lo esencial, a sentir el pulso de la tierra y sus ritmos.”

Las fotografías de Cammertoni acompañan cada palabra, capturando gestos, luces y texturas del entorno como parte viva de la obra.

El sábado 15 de noviembre a las 21 horas, también en el Centro Cultural, tendrá lugar el concierto del Dúo Geberovich–Klainer, integrado por Gloria Geberovich (voz, guitarra y cuatro venezolano) y Manuel Klainer (piano y coros). Presentarán su trabajo más reciente, “Alma Mate. Canciones de raíz argentina y latinoamericana”.

Con el acompañamiento de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), a través de su Área de Promoción Artística, los artistas —radicados en España y reconocidos como embajadores culturales de la provincia del Chubut— ofrecerán un recorrido por su nuevo trabajo discográfico, junto con canciones de “Atardeceres” y “Viento, amor y soledad”.

Su música, de raíces argentinas y latinoamericanas, combina lo tradicional y lo contemporáneo, la poesía y los arreglos originales, en una experiencia que los propios intérpretes definen como “una emoción compartida más que un concierto”.

El domingo 16 de noviembre a las 17 horas, el cierre del fin de semana propone una experiencia artística al aire libre con la Jam de Danza “Voces y trazos en la arena”, coordinada por Rosana Bernharstu y Celina Verónica Vacca, con la colaboración de Fabricio Nanni y el Ensamble de Percusión Afro junto a Julián Limia, del proyecto Parche y Madera. La actividad se realizará en la bajada 12.

La propuesta invita a compartir un espacio de participación espontánea, de improvisación corporal, sonora y musical en conexión directa con el entorno natural. Inspirada en el estilo Naturaldanza, creado por Bernharstu, busca recuperar el movimiento genuino del cuerpo en diálogo con los elementos del paisaje.

“Todo en la naturaleza danza —afirma la autora—; sólo necesitamos detenernos y escuchar sus ritmos.”

“Somos historias que caminan”, decía Galeano. Y este fin de semana, esas historias tendrán música, cuerpo y silencio compartido. Serán huellas sobre la tierra, acordes que se enredan en el viento, como un abrazo que el arte vuelve posible.