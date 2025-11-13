Mauricio Aravena, de Ahora Sí!, compartirá escenario con Banda al Rojo Vivo

El cantante de la banda local Ahora Sí! será invitado especial en el espectáculo por los 15 años de La Fiesta Show, que se realizará este fin de semana en Comodoro Rivadavia.

Mauricio Aravena, vocalista de la banda comodorense Ahora Sí!, formará parte del show aniversario por los 15 años de FM 106.9 La Fiesta Show. El evento se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en la Sociedad Rural.

Aravena participará como invitado de Banda al Rojo Vivo, una de las agrupaciones principales del espectáculo, que también contará con la presentación de Banda 2001. La organización está a cargo del productor Daniel “Chino” Navarro, responsable de la emisora.

El encuentro reunirá a destacadas figuras nacionales de la música tropical y a artistas locales en una noche de celebración por la trayectoria de La Fiesta Show, una de las radios más reconocidas del género en la región.