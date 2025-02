El padre del segundo hijo de Morena liquidó a Rial

Morena Rial continúa detenida desde el 5 de febrero a raíz de ser involucrada como cómplice de un robo. En este contexto, quien salió a hablar fue Matías Ogas, el padre de su hijo, recién nacido, Amadeo.

En una nota que le brindó a A la Tarde (América TV), el joven negó tener pedido de captura pero expresó su miedo de viajar a Buenos Aires desde Córdoba corriendo el riesgo de que lo detengan.

De todas formas, dejó en claro que se está enterando de todo por los medios: “Estoy al tanto de lo que está pasando y sé que me hijo, lamentablemente, está con esa persona (Jorge Rial), el abuelo, que estuvo un mes en México y al nene lo vio una sola vez”.

Y le tiró algunos palitos a Jorge Rial: “No sé quién se cree que es porque se golpea el pecho y hace 4 meses que mi hijo nació y es la primera vez que lo ve. También quiero decir que no tengo comunicación con mi hijo, que él me bloqueó, no puedo hacer videollamada, no tengo ningún contacto. Estoy totalmente quebrado porque no lo puedo ver y esta persona no me contesta los mensajes”.

Finalmente, manifestó muy picante: “A Rial no lo quiero ni conocer…nunca apareció, ni cuando nació su nieto”.

Morena Rial fue detenida en la madrugada del 5 de febrero tras ser cómplice de un robo en Villa Adelina, localidad del partido de San Isidro. Después de dos días, se revelaron videos que podrían comprometerla en su causa judicial.

Tras el escándalo del 22 de enero donde también fue detenida por "intento de robo", el periodista Martín Candalaft publicó una serie de videos donde muestra el seguimiento de lo que habría sido el hecho delictivo en el que quedó involucrada la hija de Jorge Rial.