Hank, un sabueso que está en las últimas, se encuentra en un pueblo lleno de gatos que necesitan un héroe que les defienda del maligno plan de un despiadado villano, quien pretende que el pueblo desaparezca del mapa. Con la ayuda de un profesor que acepta a regañadientes entrenarle, nuestro perdedor tiene que asumir el papel de samurái del pueblo y formar un equipo con los habitantes del pueblo para salvar la situación. Pero hay un problema: ¡los gatos odian a los perros! La película está basada en el clásico de humor “Locura en el Oeste”, que Mel Brooks, ahora productor, dirigió en 1974 con Gene Wilder y Cleavon Little como protagonistas.

“Hank nunca se rinde”, dice el director y también productor Rob Minkoff, que aprovechó la oportunidad de contar una fábula sobre un perro que intenta encajar en un mundo de gatos. “Hank ha decidido que su propósito en la vida es convertirse en un samurái, así que se adentra en este mundo completamente extraño, Kakamucho, ocupado por gatos, para cumplir el sueño de su vida. Hank es todo pundonor y entrega, pero no es consciente de sus limitaciones, que no son pocas. Así que en su esfuerzo por convertirse en samurái tiene que superar grandes dificultades. Al final, como cualquier héroe que se precie, Hank está dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo”.

El mundo fantástico de “El Perro Samurái: La Leyenda de Kakamucho” homenajea a varias culturas de todo el mundo, en el que el equipo de realización ha combinado los elementos que más admiran y más les han influenciado. Eso incluye las obras maestras de Akira Kurosawa y los spaghetti westerns de Sergio Leone, que contaban con Clint Eastwood personificando al héroe solitario que llegaba para salvar al desesperado pueblo de la amplia variedad de villanos que lo acosaba. El centro de la acción, Kakamucho, es un pueblo polvoriento de cabañas que se asemejan a las que se ven en las películas clásicas de samuráis, combinadas con rasgos de los pueblos de vaqueros del oeste. Después se da un giro de 180 grados con el fastuoso palacio del villano Ika Chu y su exagerada opulencia.

Gran parte de la diversión y las emociones imprevistas del film provienen de unir a Hank con su reticente maestro, el samurái caído Jimbo. “El sentimiento lo pone la obstinada determinación de Hank por hacer lo correcto, que te hace simpatizar con él”, dice Samuel L. Jackson, quien ha dado voz a Jimbo en el audio original. “Siempre he admirado el código samurái del Bushido, que tiene que ver con el honor, el carácter y el sacrificio por el bien común. Jimbo es un samurái experimentado que ha caído en desgracia, pero sigue siendo la espada más rápida del mundo. Y Hank es un padawan del maestro Jedi Jimbo”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (11 al 17 de agosto):

17:45 Hs. El Perro Samurai (2D Dobl.)

20:00 Hs. El Perro Samurai (2D Dobl.)

Género: Comedia, animación, aventura

Origen: China, Reino Unido, USA

Título original: Paws of Fury: The Legend of Hank

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 37 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Mark Koetsier, Rob Minkoff

Guión: Ed Stone, Nate Hopper, Mel Brooks, Andrew Bergman, Richard Pryor, Rob Minkoff, Norman Steinberg

Producción: Guy Collins, Yair Landau, Rob Minkoff, Adam Nagle, Peter Nagle, Susan Purcell

Música: Bear McCreary Edición: Mike Andrews, Nancy Frazen

Voces originales:

Michael Cera (Hank), Ricky Gervais (Ika Chu), Samuel L. Jackson (Jimbo), Mel Brooks (Shogun), Michelle Yeoh (Yuki), Djimon Hounsou (Sumo), Aasif Mandvi (Ichiro), George Takei (Ohga), Gabriel Iglesias (Chuck)