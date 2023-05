El primer posteo de Jorge Rial tras dejar la clínica de Colombia

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, publicó un emotivo mensaje tras recibir el alta en el sanatario de Bogotá en el que estuvo internado tras una descompensación cardíaca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial)

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado.", publicó Rial en su cuenta de Instagram.

Además, el periodista aprovechó para agradecer a quien sin conocerlo "pelearon" a su lado. "Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida", concluyó.

Cuándo regresará Jorge Rial a Argentina

El conductor volvería al país el próximo sábado en un avión sanitario, si continúan las mejorías en su estado de salud.

Jorge celebró en la intimidad haber podido bañarse por primera vez desde que tuvo un infarto el fin de semana pasado.

Rial se comunicó con su colega Mauro Federico que contó los detalles en el programa de radio que comparten.