El tío de Milei, a punto de ser desalojado: "¿Cómo voy a hacer?"

Juan José "Chicho" Milei, tío del Presidente, reveló que le llegó un aviso de desalojo a su hogar y reconoció que en caso de que se tenga que ir del departamento, quedaría en la calle. "Sé que Karina está atenta a esas cosas, espero que me llamen, tengan algún contacto conmigo", se esperanzó "Chicho" en diálogo con El Destape.

Juan José es hijo de Francisco Milei, padre también de Norberto, progenitor de Javier y Karina, a quienes no ve desde que murió Francisco. El tío del Presidente volvió a ser tendencia luego de que revelara que le llegó un pedido de desalojo de su departamento. "'Es una estafa pero no se puede hacer nada', me dicen mis abogados", contó Juan José.

"En 10 días me tengo que ir de esta casa. Si me voy iría a la calle porque la verdad que no tengo nada para irme a vivir", explicó "Chicho". En una reciente charla con Victoria de Masi y Emilio Laszlo para Gelatina, "Chicho" reveló que le llegó un pedido de desalojo de su departamento por un reclamo de un abogado que le prestó dinero y, como garantía de pago, le pidió el departamento. Ahora, le reclama el ambiente y medio en el que vive en San Cristóbal.

"Pienso cómo voy a hacer para irme de acá. Estoy yendo al juzgado para ver qué me dicen. La cámara va a decidir", explicó "Chicho", que trabaja como repartidor en Pedidos Ya. En ese sentido, se mostró realmente preocupado por lo que puede llegar a suceder si avanza el desalojo: "Voy a tener que empezar un lugar, voy a estar en la calle. Es un problema enorme".

"Que me deje acá, le pagaría yo los impuestos. Y cuando me muera, que se quede con el departamento porque vivir en la calle no sé dónde terminaría", agregó Juan José Milei en la entrevista, respecto a si pudiera hablar con el abogado que solicitó el desalojo.

En cuanto a la posibilidad de que Javier o Karina se contacten con él, "Chicho" sabe que leyeron la nota que le dio a DiarioAR a principios de año y se ilusiona con que lo puedan ayudar de alguna manera: "Pienso que me llamarán".

En la entrevista con Gelatina, el tío del Presidente explicó que no le gusta la política, por lo que no se mete mucho en ese tema. De todos modos, sorprendió cuando mostraron que, en su mochila de Pedidos Ya, tenía una foto de Cristina Kirchner: "Siempre me gustó Cristina. Le dicen 'chorra', pero a mí nunca me robó nada. Me gustaba cómo trabajaba, me parecía que las cosas estaban bien".

En ese sentido, aclaró que su abuelo era peronista, pero él no se considera justicialista: "Soy más kirchnerista". "Voté a Néstor y después a Cristina", agregó, mientras que finalmente pidió que "ayuden más a los jubilados, a la gente. Con los remedios es terrible".