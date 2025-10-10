El Torneo Austral de rugby escribe su octavo capítulo

La Unión de Rugby Austral disputará el fin de semana la octava fecha de la fase regular del Torneo Austral de rugby de Primera división.

En ese contexto, Calafate RC, escolta del campeonato, visitará a Puerto Madryn RC con la ilusión de ganar para soñar con un lugar en las semifinales. Daniel Barchetta será el referí del partido, a quien asistirán Carlos Villada y Walter Garavano.

Por su parte, Comodoro RC recibirá en su campo de juego a Bigornia Club de Rawson, quienes también pelean por quedar entre los mejores cuatro de la fase regular.

Mientras tanto, Chenque RC irá hasta Caleta Olivia para medirse con San Jorge RC, y Patoruzú RC recibirá a Draig Goch RC de Gaiman.

El domingo, la fecha se completará en Trelew con el duelo entre “Las Cebras” y Deportivo Portugués, el líder e invicto y por ahora único clasificado.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 32 puntos, 2)

Calafate RC 22, 3) Trelew RC 22, 4) Comodoro RC 21, 5)

Bigornia Club 20, 6) Chenque RC 18, 6) Puerto Madryn RC

11, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge

RC 0.

……………….

Programa de la 8ª fecha

SABADO 11

Cancha: Patoruzú (Trelew)

14:30 M-18: Patoruzú RC vs Draig Goch RC. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Rubén Soria y designa local.

16:00 Primera: Patoruzú RC vs Draig Goch RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Juan Pablo Anglada y Rubén Soria.

Cancha 2: Comodoro RC - Astra

12:30 M-15: Comodoro RC vs Bigornia Club. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Federico Vece y designa local.

14:00 M-16: Comodoro RC vs Bigornia Club. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Fernando Nahuel y Federico Vece.

Cancha 1: Comodoro RC – Astra

14:30 Intermedia: Comodoro RC vs Zorros RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Designa local y designa visita.

16:00 Primera: Comodoro RC vs Bigornia Club. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Nehuen Millaman y Julián Ciancio.

Cancha: San Jorge (Caleta Olivia)

13:00 M-16: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Micaela Quiroga y designa visita.

14:30 M-18: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Pablo Heredia y Micaela Quiroga.

16:00 Primera: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Pedro Rivera y Pablo Heredia.

Cancha: Puerto Madryn

11:30 M-16: Puerto Madryn RC vs Calafate RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-18: Puerto Madryn RC vs Calafate RC. Referí: Agustín Quiroga. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 Intermedia: Puerto Madryn RC vs Calafate RC. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Walter Garavano y Agustín Quiroga.

16:00 Primera: Puerto Madryn RC vs Calafate RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Carlos Villada y Walter Garavano.

DOMINGO 12

Cancha: Trelew RC

10:30 M-15: Trelew RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

11:50 M-16: Trelew RC vs Deportivo Portugués. Referí: Angelo Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:10 M-18: Trelew RC vs Deportivo Portugués. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Angelo Barchetta y designa local.

14:30 Intermedia: Trelew RC vs Deportivo Portugués. Referí: Sebastián Molina (URA). Asistentes: Angelo Barchetta y Designa local.

16:00 Primera: Trelew RC vs Deportivo Portugués. Referí: Daniel Araque (URA). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Sebastián Molina (URA).