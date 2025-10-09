El rugby juega la segunda fecha del Torneo Clausura Femenino

Será este viernes a partir de las 13 en cancha de Calafate RC.

La Unión de Rugby Austral (URA) disputará este viernes a partir de las 13 -en cancha que Calafate RC tiene en el barrio Divina Providencia-, la segunda fecha del torneo Clausura 2025 para la rama femenina.

Como es habitual, este certamen se juega tanto en Juveniles como en Mayores y los árbitros encargados de controlar la jornada serán Fernando Nahuel, Nehuen Millaman, Pedro Rivera y Ezequiel Cid.

Por otra parte, en el Valle, el sábado se disputará la cuarta jornada del torneo femenino que organiza la Unión de Rugby del Valle del Chubut.

Jugarán desde las 11, en cancha de Draig Goch RC de Gaiman, el local y Puerto Madryn, Trelew RC-Bigornia Club, Trelew RC-Puerto Madryn y Draig Goch RC-Bigornia Club. En todos los partidos el referí será Rafael Raso Luque.

Además, también este viernes, pero en Calafate, se jugará un partido amistoso en Menores de 14 años, entre el local y Deportivo Portugués. Axel Cárdenas será el referí del encuentro.