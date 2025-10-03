La 7ª fecha del Torneo Austral se juega el sábado y domingo

El fin de semana se desarrollará la séptima fecha del Torneo Austral de rugby, certamen que ya tiene en semifinales al Deportivo Portugués.
En ese contexto, este sábado, Bigornia Club de Rawson recibirá a San Jorge de Caleta Olivia.
Por su parte, en Trelew, Comodoro RC visitará a Patoruzú RC en el otro partido previsto por la categoría Superior.
El domingo, mientras tanto, Deportivo Portugués visitará a Draig Goch RC de Gaiman, Calafate RC recibirá a Trelew RC y Chenque RC se medirá en su campo de juego ante Puerto Madryn RC.
Como viene sucediendo cada fin de semana, se jugarán los partidos de las categorías formativas en cada uno de los escenarios designados y habrá un partido de Intermedia (Calafate-Trelew).
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 27 puntos, 2)
Trelew RC 22, 3) Comodoro RC 21, 4) Calafate RC 17, 5)
Bigornia Club 15, 6) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC
11, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge
RC 0.
…………….
Programa de la 7ª fecha
SABADO 4
Cancha: Bigornia Club – Rawson
13:00 M-16: Bigornia Club vs San Jorge RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18: Bigornia Club vs San Jorge RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera: Bigornia Club vs San Jorge RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Designa local y designa visita.
Cancha: Patoruzú RC – Trelew
12:00 M-15: Patoruzú RC vs Comodoro RC. Referí: Fernando Nahuel (URA). Asistentes: Federico Vece (URA) y designa visita.
13:30 M-16: Patoruzú RC vs Comodoro RC. Referí: Pablo Heredia (URA). Asistentes: Fernando Nahuel (URA) y Federico Vece (URA).
15:00 M-18 Patoruzú RC Comodoro RC. Referí: Nehuen Millaman (URA). Asistentes: Pablo Heredia (URA) y Fernando Nahuel (URA).
16:15 Primera: Patoruzú RC vs Comodoro RC. Referí: Rodrigo Lofvall (URAV). Asistentes: Dante Roberts y Rubén Soria.
DOMINGO 5
Cancha: Draig Goch – Gaiman
13:30 M-18: Draig Goch RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:00 Primera: Draig Goch RC vs Deportivo Portugués. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Rubén Soria y designa local.
Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia
11:30 M-16: Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Angelo Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:00 M-18: Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y designa visita.
14:30 Intermedia: Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Julián Ciancio y Juan Manuel Fuertes.
16:00 Primera: Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Dante Diez (UR Cuyo). Asistentes: Sebastián Molina y Julián Ciancio.
Cancha: Chenque RC – El Trébol
11:45 M-15: Chenque RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:10 M-16: Chenque RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.
14:35 M-18: Chenque RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Santiago Carrizo y Fernando Nahuel.
16:00 Primera: Chenque RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Pablo Heredia y Santiago Carrizo.