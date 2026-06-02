Sueños Sobre Ruedas competirá en la Copa Apertura de Danza en San Juan

La escuela comodorense tendrá como representantes a Guillermina Jolly, Maite Millalipe, Emma Yáñez, Lourdes Cárdenas y Catalina Lozowski, junto a su entrenadora Romina Villafáñez. La competencia arranca el 7 de junio.

La Escuela de Patín Artístico Sueños Sobre Ruedas se prepara para el Campeonato Nacional Apertura de Danza en San Juan, que se desarrollará del 7 al 12 de junio, y las actividades se extienden en la provincia hasta el 14 de junio. Estarán en esta competencia las comodorenses Guillermina Jolly, Maite Millalipe, Emma Yáñez, Lourdes Cárdenas y Catalina Lozowski.

La profesora Romina Villafáñez viene de participar con su escuela en la Copa Clausura en Córdoba y pronto estará compitiendo en la Copa Apertura de Danza en San Juan.

Estas instancias son clasificatorias para el Campeonato Nacional Absoluto, que sería la final del circuito nacional en la que participan los clasificados entre los 12 primeros lugares de cada categoría.

“El objetivo como entrenadora, principalmente, es que mis deportistas tengan las oportunidades de vivir estas experiencias. El subir de categorías te presenta otro tipo de campeonatos, como son estos, en los que te encontrás con patinadores de todo el país”, destacó Villafáñez.

“Si bien la preparación para estos campeonatos viene desde el año pasado, el recorrido más fuerte comenzó en febrero, cuando estuvimos en Buenos Aires durante diez días entrenando y compartiendo clases con profesores y patinadores de diferentes provincias. Luego, para finalizar, participamos del Stage Nacional CAP que se realizó en el Micro Estadio”, señaló.

DE REGRESO CON ISABELLA CHAVEZ DE CORDOBA

Luego de la instancia mencionada, Sueños Sobre Ruedas comenzó el calendario de competencias a nivel provincial, nacional e internacional. “Ahora estamos volviendo con Isabella Chávez de la Copa Clausura que se realizó en Córdoba, logrando un desempeño positivo ubicándose 13ª en el resultado final, de una categoría larga y de buen nivel”, remarcó.

“Por otra parte, en pocos días estaremos viajando con otro grupo a la Copa Apertura que se realiza en San Juan, y en esta oportunidad van a participar por primera vez en este campeonato: Guillermina Jolly, Maite Millalipe, Emma Yáñez, Lourdes Cárdenas y Catalina Lozowski”, comentó Villafañez.

De esta forma, la escuela Sueños Sobre Ruedas está desarrollando una intensa actividad en un año movido, cargado de torneos y capacitaciones. “Por eso quiero agradecer a las familias, que siempre acompañan y apuestan a cada proyecto que se propone. También agradecemos a Chubut Deportes y al Ente Comodoro Deportes, por el acompañamiento y apoyo a nuestro deporte”, enfatizó la entrenadora.