Portugués apabulló a Draig Goch y mantiene su invicto en el Austral

Deportivo Portugués, líder, invicto y único clasificado hasta el momento, logró este domingo un claro triunfo de visitante frente a Draig Goch RC de Gaiman por 75-27, en el marco de la 7ª fecha del Torneo Austral de rugby.
De esa manera, el “Luso” se encamina a quedarse con el primer puesto de la fase regular.
Por su parte, Calafate RC logró un gran triunfo de local ante Trelew RC por 38-15 y le postergó a “Las Cebras” poder clasificarse con anticipación.
Además, Chenque RC superó ampliamente en El Trébol a Puerto Madryn por 67-10 y se ubica en el sexto puesto.
Esta fecha se inició el sábado con el triunfo de Bigornia Club ante San Jorge RC de Caleta Olivia por 63-17, mientras que se postergó a último momento el partido entre Patoruzú RC y Comodoro RC, en señal de duelo por el fallecimiento de Cruz Ribeiz, entrenador y dirigente del club trelewense.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 32 puntos, 2) Calafate RC 22, 3) Trelew RC 22, 4) Comodoro RC 21, 5) Bigornia Club 20, 6) Chenque RC 18, 6) Puerto Madryn RC 11, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 0.
Panorama de la 7ª fecha
SABADO 4
Cancha: Bigornia Club – Rawson
- Bigornia Club 92 / San Jorge RC 7 (M-16).
- Bigornia Club 14 / San Jorge RC 18 (M-18).
- Bigornia Club 63 / San Jorge RC 17 (Primera).
Cancha: Patoruzú RC – Trelew
- Patoruzú vs Comodoro RC (Postergado).
DOMINGO 5
Cancha: Draig Goch – Gaiman
- Draig Goch RC PP / Deportivo Portugués GP (M-16).
- Draig Goch RC 15 / Deportivo Portugués 19 (M-18).
- Draig Goch RC 27 / Deportivo Portugués 75 (Primera).
Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia
- Calafate RC 57 / Trelew RC 22 (M-16).
- Calafate RC 23 / Trelew RC 37 (M-18).
- Calafate RC 28 / Trelew RC 38 (Intermedia).
- Calafate RC 38 / Trelew RC 15 (Primera).
Cancha: Chenque RC – El Trébol
- Chenque RC 19 / Puerto Madryn RC 50 (M-15).
- Chenque RC 25 / Puerto Madryn RC 67 (M-16).
- Chenque RC 3 / Puerto Madryn RC 31 (M-18).
- Chenque RC 67 / Puerto Madryn RC10 (Primera).
Próxima fecha (8ª)
- Comodoro RC vs Bigornia Club.
- San Jorge RC vs Chenque RC.
- Puerto Madryn RC vs Calafate RC.
- Trelew RC vs Deportivo Portugués.
- Patoruzú RC vs Draig Goch RC.