Portugués volvió a ganar y está en "semis" del Austral

El líder e invicto Deportivo Portugués derrotó de local a Calafate RC por 22-19 en el marco de la sexta fecha de la fase regular del Torneo Austral 2025 de rugby.
El elenco “Luso” logró una trabajada y agónica victoria en el final, que le permitió asegurarse un lugar en semifinales y mantenerse en lo más alto del certamen en la categoría Superior.
Por su parte, Comodoro RC trepó al segundo puesto del campeonato al aplastar de local a Draig Goch RC de Gaiman por 78-13.
En el otro partido que se jugó este sábado, Bigornia Club de Rawson le ganó de visitante 35-0 a Puerto Madryn RC y con ese triunfo, saltó al quinto puesto.
Por otra parte, este domingo, Chenque RC visitará a Trelew RC, mientras que San Jorge-Patoruzú RC se suspendió porque se anuncian vientos intensos.
Asimismo, tampoco se podrá jugar la segunda fecha del torneo Clausura de rugby femenino, que estaba prevista disputarse en cancha de Portugués, por las mismas razones.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 27 puntos, 2) Comodoro RC 21, 3) Trelew RC 17, 4) Calafate RC 16, 5) Bigornia Club 15, 6) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC 10, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 5 y 10) San Jorge RC 0.
………………………
Panorama de la 6ª fecha
SABADO 27
Cancha: Deportivo Portugués – Bº Industrial
- Deportivo Portugués 39 / Calafate RC 48 (M-16).
- Deportivo Portugués 19 / Calafate RC 22 (M-18).
- Deportivo Portugués 46 / Calafate RC 24 (Intermedia).
- Deportivo Portugués 22 / Calafate RC 19 (Primera).
Cancha: Puerto Madryn RC
- Puerto Madryn RC 53 / Bigornia Club 20 (M-15).
- Puerto Madryn RC 22 / Bigornia Club 24 (M-16).
- Puerto Madryn RC 19 / Bigornia Club 19 (M-18).
- Puerto Madryn RC 0 / Bigornia Club 35 (Primera).
Cancha:1 - Comodoro RC
- Comodoro RC GP / Draig Goch RC PP (M-18).
- Comodoro RC 71 / Zorros RC 0 (Intermedia - amistoso).
- Comodoro RC 78 / Draig Goch RC 13 (Primera).
Cancha: 2 – Comodoro RC
- Comodoro RC GP / Draig Goch RC PP (M-16).
DOMINGO 28
Cancha: Trelew RC
11:30 M-15: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:00 M-16: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Rubén Soria y designa local.
16:00 Primera: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Catriel Heis (URLS). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Rubén Soria.
SUSPENDIDO
Cancha: San Jorge RC - Caleta Olivia
San Jorge RC vs Patoruzú RC.