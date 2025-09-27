Santiago Urrutia terminó como líder la parte inicial de los 200 Km

El uruguayo sacó chapa entre los pilotos invitados y terminó como líder con el Toyota Corolla Cross en el autódromo de Buenos Aires.

Se disputó con los invitados la parte inicial de la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA”, que hace epicentro en el circuito 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, y fue Santiago Urrutia el que sacó chapa entre los invitados y terminó como líder con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 de Matías Rossi, líder del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA. Luego de haber largado tercero, el piloto uruguayo sacó todo su talento bajo la lluvia y terminó adelante junto al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

En el inicio, Juan Manuel Casella, otro representante de la República Oriental del Uruguay, llegó a liderar, pero no pudo aguantar la presión de Urrutia que logró un notable avance hasta que superó a su compatriota en la curva 1 del circuito 8.

La largada tuvo un fuerte golpe entre José Malbrán (Toyota Corolla #17 de Juan Pablo Traverso), Juan Ignacio Teske (Toyota Corolla #25 de Marcelo Ciarrocchi) y Antonino García (Toyota Corolla Cross GR-S #162 de Emiliano Stang). Los tres protagonistas no pudieron seguir en carrera.

Con Urrutia escapado en la punta, el que se destacó fue Rafael Morgenstern que largó noveno y terminó la parte inicil segundo con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing mientras que Gastón Rossi con el Toyota Corolla Cross #317 del debutante Lautaro Campione logró cerrar el sábado en la tercera posición. El piloto de Santa Fe llegó a la curva 1 del circuito 8 y al haber poca adherencia por el estado de la pista por la lluvia, se despistó perdiendo posiciones. Sin embargo, con un buen ritmo se recuperó y quedó entre los tres primeros en la primera parte.

Cuarto quedó Leandro Juncos con la Chevrolet Tracker #83 (YPF Elaion Auro Proracing) de Facundo Aldrighetti y quinto Rodrigo Aramendia con el Chevrolet Cruze #64 (Proracing) de Franco Morillo.

Tomás Cingolani (Toyota Corolla Cross #32 de Gabriel Ponce de León - Corsi Sport), Juan Manuel Casella (VW Nivus #15 de Damián Fineschi – Halcón Motorsport), Diego Ciantini (Honda ZR-V #85 de Tiago Pernía – Honda YPF Racing), Roberto Luna (VW Nivus #96 de Nicolás Palau – Halcón Motorsport) y el radatilense Ignacio Montenegro (Honda ZR-V #1 de Leonel Pernía – Honda YPF Racing) completaron el clasificador.

La parte final de la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA” será el domingo 28 de septiembre con dos paradas obligatorias: el cambio de piloto y la recarga de combustible que tendrán a flor de piel la estrategia de los equipos, que pondrá condimentos extras a la definición de esta tradicional carrera.