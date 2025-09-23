El TC2000 regresa a un circuito histórico

El autódromo “El Zonda” de San Juan será sede de la novena fecha del Campeonato Argentino. Se correrá del 10 al 12 de octubre.

Este lunes, el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, anunció la reapertura del autódromo “El Zonda” Eduardo Copello que volverá a tener automovilismo nacional con el regreso del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA. Será con la 9ª fecha del torneo el 10, 11 y 12 de octubre cuando los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia correrán por primera vez en el tradicional e histórico circuito sanjuanino.

El TC2000 regresará a uno de los circuitos donde escribió parte de su rica historia. Esta será la visita Nº38 al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan), que tiene a Juan María Traverso como el máximo ganador con 6 victorias.

La última visita fue hace seis años, el 19 de septiembre de 2019 con el triunfo de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport. Matías Rossi fue segundo con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Matías Muñoz Marchesi terminó tercero con el Fiat Tipo del Fiat Racing Team.

El 11 y 12 de octubre, el revolucionario TC2000 con los SUV más potentes de Argentina recupera una vez más una plaza histórica: el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan como lo hizo con Oberá (Misiones), General Roca (Río Negro) y Junín (Buenos Aires).

Las entradas generales, a la tribuna Traverso o pases a boxes se van a poder comprar por www.entradauno.com