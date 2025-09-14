El TC2000 vuelve a Uruguay tras 15 años

La categoría se presentará el 8 y 9 de noviembre en Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes por la 10ª fecha de 46º Campeonato Argentino.

Este domingo, directivos del Grupo Tango Motorsports, promotor del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA junto a la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) confirmaron a través de una conferencia, que se realizó en la sala de prensa del autódromo “Victor Borrat Fabini” de El Pinar, Uruguay, que la 10ª fecha será el 8 y 9 de noviembre en el Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay.

De esta manera, el TC2000 con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia volverá a correr en suelo oriental después de 15 años.

Del evento, participaron Julio Maglione (presidente del AUVO), Alejandro Buffa (directivo del Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes) y Alejandro y Diego Levy (autoridades del TC2000 y del Grupo Tango Motorsports), quienes dieron detalles de la carrera.

La última visita de la categoría a la República Oriental del Uruguay fue el 21 de marzo de 2010 en el circuito Callejero de Playa Brava, Punta del Este, donde José María “Pechito” López con el Honda Civic #37 del equipo Petrobras fue el más rápido de la clasificación y el ganador de la final. Matías Rossi con el Renault Megane #6 del Renault Lo Jack Team terminó segundo y Mariano Werner con el Toyota Corolla #9 del Toyota Team Argentina completó el podio multimarca.

Esta será la primera vez del TC2000 en el trazado de 2.930 metros del Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes. Fue el TC2000 Series el que corrió en dos oportunidades: el 18 de mayo de 2014 con triunfo de Federico Panetta con un Toyota Corolla y el 31 de mayo de 2015 con la victoria de Augusto Scalbi con un Ford Focus.

Con un parque automotor renovado e innovador, el revolucionario TC2000 con los SUV más potentes de Argentina regresará a Uruguay el 8 y 9 de noviembre de 2025 por la 10ª fecha del 46º Campeonato Argentino YPF INFINIA, compartiendo escenario con tres categorías fiscalizadas por la Asociación Uruguaya de Volantes: el Superturismo, el Superescarabajos y el Turismo AUVO.