Trelew vibró con la 7ª fecha del automovilismo provincial

Los pilotos Abel Panquilto en Renault 12, Miguel Otero en el Turismo Carretera Austral, Emiliano López en el TC Patagónico, Carlos De Rossi en el TP Gol 1.6, y Mariano Ayup en el TP 1.100cc, fueron los vencedores que tuvo la séptima fecha del calendario provincial de automovilismo, que se corrió en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

La primera final, que se corrió una hora y media más tarde de lo que estaba previsto, estuvo a cargo de los Renault 12 Chubutense.

La victoria, luego de 14 vueltas, quedó en poder de Abel Panquilto, quien ganó por quinta vez en la categoría. El segundo lugar llegó el actual campeón Federico Turrez, mientras que tercero culminó René Ludden.

La segunda final estuvo a cargo del Turismo Carretera Austral, donde el mejor puesto quedó para la Dodge rosada de Miguel Otero, convirtiéndose en el más ganador de la temporada y nuevo líder del campeonato, logrando así la cuarta victoria en el año. El segundo puesto fue de Sergio Larreguy, mientras que tercero, había terminado Marcelo Otero, pero luego fue excluido en la técnica, por lo que ese lugar lo heredó Martín Larreguy.

Por su parte, en el TC Patagónico, donde no fueron parte de la final Amílcar Oliver y Cristian Trupiano, la victoria quedó en manos de Emiliano López (Chevrolet).

El piloto comodorense ganó por cuarta vez en la temporada, además de haber logrado en la clasificación el récord de pista. Segundo llegó el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) y tercero fue el valletano Axel Oliver (Torino). Por su parte, Gustavo Micheloud (Ford), debutó en la categoría con un cuarto puesto.

A continuación, le tocaba el turno al TP Gol 1.6, aunque la final estuvo demorada por varios minutos a raíz de un desperfecto técnico en el cronometraje oficial.

Una vez solucionado el inconveniente, se largó pasadas las 17:30 la final, que se corrió a 12 vueltas de las 14 que estaban previstas, por los motivos mencionados. La carrera tuvo como como ganador a Carlos De Rossi, quien llegó escoltado por Renzo Blotta, mientras que el podio lo completó Félix Arranz. El santacruceño Thiago Martínez, finalizó en la sexta ubicación.

La tarde, que además de la demora antes mencionada, la programación de este sábado se retrasó, culminó con la final del TP 1.100cc.

Esta fue la única final en la que tuvo que intervenir el auto de seguridad, en la que varios pilotos tuvieron que abandonar. La victoria quedó en el final para Santiago Villar, seguido de Mariano Ayup, mientras que el podio lo completó Juan Cruz Centeno. Sin embargo, y luego de la técnica -hubo excluidos y recargos-, se declaró ganador a Ayup, seguido de Pablo Eckerman, mientras que tercero fue Roberto Marzoli.

De ese modo, se cerró la tarde de la 7ª fecha, quedando todo listo para lo que será este domingo la octava y con importantes puntos en juego por el campeonato en cada de una de las cinco categorías.

FINALES

Renault 12

1º Abel Panquilto 22’18”702/1000

2º Federico Turrez a 0’278/1000

3º René Ludden a 3’925/1000

4º Cristian Marsicano a 4’083/1000

5º Juan José Campano a 4’549/1000

TC Austral

1º Miguel Otero 20’21”141/1000

2º Sergio Larreguy a 3’533/1000

3º Martín Larreguy a 7’772/1000

4º Emanuel García a 14’151/1000

5º Máximo Arias a 20’496/1000

TC Patagónico

1º Emiliano López 19’02”809/1000

2º Marcos Laudonio a 0’369/1000

3º Axel Oliver a 3’280/1000

4º Gustavo Micheloud a 9’598/1000

5º Sebastián Gatica a 34’770/1000

TP Gol 1.6

1º Carlos De Rossi 17’46”428/1000

2º Renzo Blotta a 0’505/1000

3º Félix Arranz a 2’705/1000

4º Pablo Pires a 3’142/1000

5º Daniel James a 3’401/1000

TP 1.100cc

1º Mariano Ayup 25’19”278/1000

2º Pablo Eckerman a 0’211/1000

3º Roberto Marzoli a 0’618/1000

4º Benjamín Carrizo a 0’711/1000

5º Bruno Pugh a 0’764/1000