"Salud Mental Gana las Calles": 4° edición de la carrera que une deporte y comunidad

El próximo 21 de septiembre se realizará una nueva edición de la carrera impulsada por el Departamento de Salud Mental del Hospital Regional. Habrá circuitos competitivos y recreativos con el objetivo de visibilizar la importancia del deporte como herramienta de prevención y cuidado.

En el marco del Día de la Sanidad, el domingo 21 de septiembre a las 9 horas se llevará a cabo la cuarta edición de la carrera “Salud Mental Gana las Calles”, una iniciativa organizada por el Departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia junto a la Residencia en Salud Mental Comunitaria. Este año, la propuesta se desarrolla bajo el lema “Con la comunidad”, reforzando la idea de que la salud mental no puede pensarse en aislamiento.

El evento cuenta con la colaboración del Club Gimnasia y Esgrima y tendrá como punto de encuentro el estadio Socios Fundadores. Desde allí partirán dos recorridos: uno competitivo de 8 kilómetros y otro recreativo de 3 kilómetros de caminata. “Cada año se suman más personas, porque esta actividad busca visibilizar el rol del deporte en la vida cotidiana, fundamental para el cuidado de nuestra salud mental”, explicaron desde la organización.

El mensaje central de esta edición se sintetiza en la consigna “Más zapatillas y menos pastillas”. “El deporte te saca de muchos problemas. Si uno se queda en casa mirando pantallas, eso afecta. Queremos incentivar a que la gente se mueva”, señaló Manuel Rodríguez, colaborador del evento. En la misma línea, Úrsula Alemany, licenciada en Psicología e integrante del departamento, subrayó que la práctica deportiva colabora con los tratamientos y ayuda a prevenir situaciones futuras en materia de salud mental.

La carrera, que ya fue presentada en el Congreso Nacional de Salud Mental y busca replicarse en otras provincias, es también un espacio solidario: lo recaudado se destina a la compra de insumos, juegos y artículos de librería para las distintas áreas del Departamento de Salud Mental.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de septiembre y se realizan a través del perfil de Instagram @smganalascalles o en los enlaces habilitados para la caminata y la competencia.