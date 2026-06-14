Alemania no le tuvo compasión al debutante Curazao: 7-1

El elenco teutón aplastó este domingo a una de las selecciones debutantes en el marco de la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo.

Alemania no le tuvo este domingo piedad al debutante Curazao y lo goleó por 7-1 en el marco de la fecha inicial del Grupo E del Mundial de fútbol, que se desarrolla en los Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en el NRS Stadium de Houston, tuvo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

El marcador se abrió de manera temprana: a los 6 minutos, Felix Nmecha colocó un remate exquisito que resultó inatajable para el arquero Eloy Room.

Sin embargo, el duelo deparó uno de los momentos más emotivos de la competición hasta el momento cuando, a los 21 minutos, Livano Comenencia anotó el primer gol de Curazao en la historia de la Copa Mundial de la FIFA tras un disparo que se desvió en un defensor alemán y dejó sin opciones a Manuel Neuer.

El aire de sorpresa duró poco. Nico Schlotterbeck restableció la ventaja germana a los 38 minutos con un cabezazo perfecto y, sobre el cierre de la primera parte, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal en el tiempo agregado para dejar el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.

El complemento fue una exhibición del conjunto alemán, que no dio lugar a concesiones. Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y nuevamente Havertz al 88' completaron una goleada que refleja sus aspiraciones en este torneo.

En la próxima fecha, Alemania se medirá ante Costa de Marfil y Curazao hará lo propio ante Ecuador, ambos el sábado 20 de junio.