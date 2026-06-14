Terminaron 2-2 en un intenso partido que correspondió a la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo. El encuentro se jugó en Dallas, Estados Unidos.

Japón lo remontó dos veces y se lo empató a Países Bajos

La selección de Japón, que estuvo abajo dos veces en el marcador, le empató en el final a Países Bajos 2-2 en el marco de la primera fecha del Grupo F de Mundial de fútbol, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El atractivo encuentro, que se disputó en el Estadio Dallas Arllington, tuvo el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

El partido reservó todas sus emociones para el segundo tiempo, tras una primera parte donde ambos equipos se midieron con cautela sin generar situaciones contundentes en el área rival.

El complemento arrancó con intensidad y el marcador no tardó en moverse. A los 50 minutos, el capitán neerlandés Virgil van Dijk apareció por sorpresa dentro del área para convertir su primer gol en una Copa Mundial de la FIFA y poner en ventaja a su equipo.

La respuesta japonesa llegó siete minutos después: Takefusa Kubo desbordó con brillantez por la izquierda y habilitó a Keito Nakamura, quien sacó un remate preciso que no pudo contener el arquero Verbruggen para igualar el marcador.

El ritmo del partido no dio tregua y Países Bajos volvió a golpear. A los 64 minutos, Crysencio Summerville resolvió una destacada acción individual con un remate perfecto que se metió en el fondo de la red para devolver la ventaja al conjunto europeo.

Con el marcador a favor, Países Bajos intentó administrar el resultado, pero Japón nunca dio el partido por perdido y se lanzó al ataque de manera insistente en búsqueda del empate.

La fe japonesa tuvo su recompensa a los 89 minutos: Koki Ogawa conectó un gran cabezazo que rozó en la espalda de Daichi Kamada y terminó en la red para sellar un empate agónico que el equipo asiático mereció por actitud y entrega.

En la próxima fecha, Japón se medirá ante Túnez el domingo 21, mientras que Países Bajos hará lo propio ante Suecia el sábado 20.