El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Ameghino, donde tres hombres compartían bebidas alcohólicas.

El joven apuñalado en el ojo fue atacado por su propio tío

Un violento episodio se registró este domingo cerca de las 3:15 en una vivienda del barrio Ameghino, en Kilómetro 3. Según informaron fuentes policiales, tres hombres compartían bebidas alcohólicas cuando, en circunstancias que aún se investigan, uno de ellos atacó a su propio sobrino con un arma blanca.

El agresor, identificado como N.R, de 23 años, le aplicó un puntazo en el rostro a la víctima, T.L.N., de 25.

El herido recibió la lesión a la altura del ojo y, aunque permanecía consciente, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional para su atención médica.

En la vivienda había un tercer hombre, de 28 años, quien resultó ser testigo del hecho y no tuvo participación en la agresión.

El atacante fue detenido en el lugar y quedó imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma blanca. La Policía y la Fiscalía de turno trabajan para establecer las causas de la violenta reacción, en un contexto atravesado por el consumo de alcohol.

El detenido permanecerá alojado hasta la audiencia de control, mientras se espera la evolución del estado de salud de la víctima.