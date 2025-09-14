El “Bordó” venció a Petroquímica 89-59, mientras que el “Verde” superó a la CAI por 69-45. La primera final va este lunes en el Socios Fundadores.

La Fede y Gimnasia son los finalistas del Apertura en U21

Los equipos U-21 masculinos de La Fede Deportiva y Gimnasia y Esgrima se clasificaron este sábado para jugar la final del torneo Apertura de básquet 2025.

El primero que sacó boleto para la definición fue el elenco de Kilómetro 3 que en la primera semifinal -jugada en el Socios Fundadores- le ganó a Petroquímica por 89 a 59.

En La Fede se destacaron Juan Ignacio Cárdenas (24 puntos, 18 rebotes y 4 asistencias), y Alejo Fernández (22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y una tapa). Admás, Gianni Sampaoli marcó 14 unidades, con 3 rebotes y 4 pases gol.

En el “Verdolaga”, el mejor resultó Germán Azcurra, goleador del juego con 27 puntos.

Por su parte, Gimnasia superó a Comisión de Actividades Infantiles por 69-45 y de esa manera se convirtió en el otro finalista del campeonato.

En el “Verde”, su mejor valor fue José Ignacio Copesky (16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), mientras que Valentín Segurado (11 tantos y 6 rebotes) y el pivote Ciro Melo (10 unidades, 7 rebotes y 2 tapas), lo escoltaron en el goleo del “mens sana”.

En el “Azzurro”, Maron Baltazar fue el mejor con 9 tantos y 6 rebotes. Mientras que Santiago Rodríguez (8 puntos, 12 rebotes y una tapa) y Santiago Villafañe (8 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias), lo secundaron en la ofensiva.

La primera final entre Gimnasia y La Fede se disputará este lunes desde las 21:30 en el Socios Fundadores. El segundo punto será el 22 de este mes y en caso de un tercero, el mismo se disputará dos días más tarde.

……………….

Panorama

SABADO 13

En el Socios Fundadores – Semifinales U21

- La Fede Deportiva 89 / Petroquímica 59.

- Gimnasia y Esgrima 69/ Comisión de Actividades Infantiles 45.

LUNES 15

En el Socios Fundadores – Playoff (1º Juego).

21:30 U–21: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.

2º Juego – 22/09 – 21:30 Horas

3º Juego – 24/09 – 21:30 Horas