Los 200 Km de Buenos Aires se ponen en marcha con 17 binomios

Este viernes, sábado y domingo serán 17 los binomios distribuidos en 10 equipos que disputarán la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA” en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

La carrera más importante del año del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA estará acompañado por el 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Como siempre en la misma se destacan los nombres de los invitados como el de Santiago Urrutia, piloto de la República Oriental del Uruguay, que hará binomio con el dos veces ganador de los 200 Km, Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA). Su compañero de equipo, Emiliano Stang, correrá junto al tres veces ganador de esta histórica carrera, Antonino García, también Campeón Argentino de TC2000 Series 2016. Esta dupla buscará sumar fuerte en el Gálvez con el Toyota Corolla Cros GR-S #162.

Además, estará presente el campeón del TCR Español y protagonista del TCR World Tour, Ignacio Montenegro. El de Rada Tilly será el invitado del cuatro veces ganador de los 200 Km de Buenos Aires y tetracampeón argentino de TC2000, Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 (Honda YPF Racing). Otro piloto que se destaca en el equipo que comanda Sebastián Martino es Diego Ciantini, que compartirá la butaca del Honda ZR-V #85 de Tiago Pernía.

El YPF ELAION AURO Proracing tendrá dos invitados de lujo: Franco Vivian en la Chevrolet Tracker #57 contará con la presencia de Rafael Morgenstern, un piloto que forma parte de la historia del TC2000 y quien vuelve a la categoría en esta carrera tradicional. Facundo Aldrighetti contará en la Chevrolet Tracker #83 con la presencia internacional de Leandro Juncos. El piloto radicado en Indianapolis, Estados Unidos, con experiencia en el GB4 Championship Británico, tendrá su estreno en un auto con techo y lo hará en el revolucionario TC2000 de los SUV de 500 hp de potencia.

Por su lado, el tricampeón argentino de TC2000 Gabriel Ponce de León conformará una dupla con un apellido histórico de la categoría como lo es Tomás Cingolani. El piloto de Junín, ganador de la 1ª Edición de los 200 Km en 2004, compartirá el evento del año con el representante de 9 de Julio con quien buscará ganar con el Toyota Corolla Cross #32 (Corsi Sport).

Además de Urrutia, Uruguay tendrá otros 4 representantes: Juan Ignacio Teske será el invitado de Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Rodrigo Aramendia estará junto a Franco Morillo (Proracing) y la dupla ciento por ciento uruguaya compuesta por Enrique Maglione y Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport). Mientras que Ecuador dirá presente en los 200 Km de Buenos Aires con Christian Vallejo que compartirá la butaca con Tomás Fernández (Corsi Sport).