El Faro Fútbol Club suma desafíos y sigue creciendo

El Faro Fútbol Club se está formando y no para de crecer. Es que hace poco tiempo están afrontando un nuevo desafío compitiendo en la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios. Además, cuenta con divisiones formativas que participan en distintos torneos de futsal, con futbolistas que van desde la categorías 2005 hasta la 2018.
Los entrenamientos se reparten entre la Escuela Nº 707 “Ciudad de Yapeyú”, ubicada en Base Matienzo 900 de Km. 8, y una canchita al aire libre del barrio.
Fernando Saihueque (presidente), Iara Mansilla y Jorge Vera (director técnico), visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y le comentaron el momento que vive el club.
Saihueque contó que “es un proyecto que arrancó como un equipo de barrio con 10 jugadores y hoy creció enormemente. Ahora vinimos a hablar con Hernán (Martínez) por el nuevo desafío que tenemos y es la Liga de Barrios, que es una experiencia nueva para nosotros porque solo teníamos equipos de futsal. Es un desafío porque conlleva entrenamiento, indumentaria y elementos deportivos”.
“Le contamos cómo va creciendo El Faro y que eso lleva demasiadas cosas, más tiempo, un poco más de trabajo, un poco más de gente que se tiene que se tiene que integrar al proyecto que estamos armando. Siempre que venimos tenemos una respuesta positiva, nos da una mano siempre cuando lo venimos a consultar”, agregó.
En ese sentido, el referente de El Faro afirmó que “tuvimos una respuesta positiva por parte de Hernán (Martínez), nos vamos contentísimos y estamos agradecidos con él y con todo su equipo de trabajo que hacen que el deporte de Comodoro sea mucho mejor todos los días”.
Para culminar, el dirigente remarcó que “se van sumando mucha cantidad de nenes al club. Salimos campeones en el Torneo de la CAI, viajamos a Gobernador Costa con varias categorías, y estamos contentos porque el club va creciendo”.