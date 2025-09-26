Franco Vivian con la Tracker dominó la tarde del viernes

Junto a Rafael Morgenstern cerró el primer día de actividad de los 200Km de Buenos Aires. Leonel Pernía con el radatilense Ignacio Montenegro fueron sextos.

La 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA” disputó el segundo entrenamiento en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Franco Vivian junto a Rafael Morgenstern con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing cerró el primer día de actividad siendo los mejores de la sesión con un tiempo de 1m15s467/1000 a una velocidad promedio de 159,948 km/h.

En el segundo lugar terminó la dupla sudamericana Matías Rossi-Santiago Urrutia con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a tan solo 54/1000 de diferencia y tercero quedó el binomio Emiliano Stang-Antonino García con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 404/1000, sellando el “2-3” para el equipo de Darío Ramonda.

Marcelo Ciarrocchi con el uruguayo Juan Ignacio Teske (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y el joven debutante de Las Heras, Mendoza, Lautaro Campione, que comparte la butaca con Gastón Rossi (Toyota Corolla Cross #317 – Corsi Sport) cerraron los cinco primeros de la tanda.

Los diez mejores los completaron Leonel Pernía-Ignacio Montenegro (Honda ZR-V #1 - Honda YPF Racing), Facundo Aldrighetti-Leandro Juncos (Chevrolet Tracker #83 - YPF Elaion Auro Proracing), Tiago Pernía-Diego Ciantini (Honda ZR-V #85 - Honda YPF Racing), Nicolás Palau-Roberto Luna (VW Nivus #96 - Halcón Motorsport) y Franco Morillo-Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze #64 - Proracing).

La actividad para los 200 km de Buenos Aires se reanudará este sábado a las 8:50 con el tercer entrenamiento en los 3.353 metros de extensión del circuito 9 del trazado capitalino.