Los tres representantes argentinos encabezarán sus grupos en la séptima edición del certamen continental, que dará inicio en diciembre.

Boca Juniors, Instituto y Obras ya conocen sus rivales en la BCLA

El sorteo oficial de la Basketball Champions League Americas (BCL Americas) 2025/26 definió este viernes los grupos de la séptima edición del certamen continental. La ceremonia se realizó en Miami y fue conducida por Carlos Alves, director ejecutivo de la Oficina Regional de FIBA en las Américas.

Argentina contará con tres representantes en el torneo, cada uno encabezando su zona: Boca Juniors, Instituto y Obras Basket.

Así quedaron conformados los grupos con presencia argentina:

Grupo A: Paisas Basketball Club (Colombia), Caimanes del Llano (Colombia), Astros de Jalisco (México).

Grupo B: Nacional (Uruguay), Obras Basket (Argentina), Flamengo (Brasil).

Grupo C: Boca Juniors (Argentina), Minas Tênis Clube (Brasil), Aguada (Uruguay).

Grupo D: SESI Franca (Brasil), Instituto (Argentina), UdeC (Chile).

Previo al sorteo, se confirmó que los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay mejor posicionados en la última temporada de sus ligas nacionales serían asignados como cabezas de serie en los grupos B, C y D, con la condición de que cada zona tuviera un solo representante por país.

SISTEMA DE COMPETENCIA

La temporada comenzará en diciembre de 2025, con la Fase de Grupos desarrollándose en tres ventanas de competencia. Los dos mejores de cada grupo accederán a los Cuartos de Final, programados para marzo de 2026, que se disputarán al mejor de tres partidos.

Los ganadores avanzarán al Final Four de abril, donde se definirá al nuevo campeón. Flamengo, actual defensor del título, buscará repetir y convertirse en el primer bicampeón de la historia del certamen.

El campeón de la BCL Americas 2025/26, además, representará al continente en la Copa Intercontinental FIBA 2026.

Los equipos argentinos ya conocen su camino y comienzan a preparar el desafío internacional que los espera. Boca, Instituto y Obras buscarán ser protagonistas en la competencia más importante de clubes del continente.