Primero no pudo con Alto Valle con quien cayó 24-17 y luego frente a Chubut 13-5. El certamen se disputa en cancha de Calafate RC de Comodoro Rivadavia.

Austral empezó con dos derrotas en el Torneo de Selecciones de Rugby M-16

Se está disputando en Comodoro Rivadavia el Torneo de Selecciones de Rugby M-16 de desarrollo Zona Sur, un certamen nacional que es impulsado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y que esta temporada es organizado por primera vez por la Unión de Rugby Austral (URA).

Participan los equipos de la Unión de Rugby Austral (URA), la Unión de Rugby del Alto Valle (URAV), la Unión de Rugby de los Lagos del Sur (URLS) y la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCh).

Los partidos se juegan en el predio de Calafate Rugby Club y el domingo se desarrollará la última jornada.

El local Austral arrancó con una derrota ante Alto Valle por 24-17, mientras que en su segunda presentación, volvió a perder, esta vez frente a Chubut por 13-5.

Este viernes, el viceintendente Maximiliano Sampaoli y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitaron el predio de Km. 3 y, junto a los dirigentes, observaron la competencia.

Daniel Albarracín, presidente de la Unión de Rugby Austral, comentó que “es la primera vez que organizamos un torneo de esta categoría, estamos recibiendo a las delegaciones de toda la Patagonia, son aproximadamente 180 chicos que están alojados en el Hotel Deportivo de Km. 3”.

Y sentenció: “Estamos contentos de organizar esta importante competencia, es un torneo importante porque nuestros chicos se miden con jugadores de otras uniones, que no conocemos, compiten y aprenden cómo se juega en otros lugares para luego trasladarlo a sus clubes”.

RESULTADOS

Viernes 19

- Alto Valle 24 / Austral 17

- Chubut 19 / Lagos 10

- Alto Valle 35 / Lagos 19

- Austral 5 / Chubut 13.

PROGRAMA

Domingo 21

Cancha de Calafate RC

10:00 Austral vs Lagos

11:30 Chubut vs Alto Valle