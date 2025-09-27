El “Halcón” se impuso 2-1 con goles de Abiel Osorio, el primero de penal. El tanto “xeneize” lo marcó Leandro Paredes, también desde los doce pasos.

Defensa dejó sin nada a Boca en el descuento

Boca Juniors perdió este sábado de visitante 2-1 ante Defensa y Justicia por uno de los partidos que dieron continuidad a la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello, tuvo el arbitraje de Jorge Baliño.

El “Halcón” se quedó con los tres puntos en Florencio Varela por el doblete que marcó Abiel Osorio -el primero de penal-, mientras que Leandro Paredes, desde los doce pasos, había igualado transitoriamente el partido.

Sin lugar a dudas, Milton Giménez fue quien tuvo las chances más concretas de romper el cero. El delantero de Boca perdió muchas ocasiones debajo del arco y el partido se fue en cero al entretiempo.

Ya en el segundo tiempo, las emociones llegaron. Abiel Osorio se derrumbó en el área tras una mala salida de Agustín Marchesín y el árbitro, tras una larga revisión en el VAR, convalidó el penal. El ex Vélez Sarsfield, de esta manera, puso el 1-0.

No obstante, dos minutos después llegó el empate de la visita. Ander Herrera recibió una durísima patada dentro del área y Leandro Paredes estampó la paridad, también desde los doce pasos.

Cuando todo indicaba que el partido concluía en empate, Osorio volvió a aparecer para darle la victoria al 'Halcón'. El atacante la metió de cabeza tras un centro que cruzó todo el área e hizo delirar a los fanáticos.

Con esta victoria, Defensa trepó al tercer puesto de la Zona “A” con 15 puntos, mientras que Boca ahora se ubica sexto con 14 unidades y está fuera de la zona de Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el “Halcón” visitará a Tigre en Victoria, mientras que el “Xeneize”, que este sábado no tuvo en el banco a su DT Miguel Angel Russo, recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario.